Lotofácil: como resgatar o prêmio da loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhões de pessoas em seus sorteios quase todos os dias. Se você é um dos ganhadores, saiba como resgatar o seu o prêmio em casas lotéricas, agências da Caixa ou banco virtual.

VEJA MAIS

Como resgatar o prêmio da Loteria?

Depois de ter depositado confiança na sua aposta e acertar os 11, 12, 13, 14 ou 15 números do sorteio da Lotofácil, agora é hora de receber o prêmio. Como o prêmio é bem alto para as apostas que acertaram os 15 números chamados, a dinheirada não pode ser resgatada em uma casa lotérica, por questões de segurança e também porque nenhuma unidade lotérica tem toda essa quantia em espécie. Por isso, a Caixa estabeleceu um limite para resgatar o dinheiro uma lotérica: até R$ 2.112,00.

Agora, caso o valor seja superior a este, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Apostas feitas no App Loterias Caixa ou Portal Loterias Caixa

Se o ganhador tem de receber prêmio de aposta realizada no Portal Loterias Caixa ou no App Loterias Caixa, de valores líquidos de até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), ele pode resgatar em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica, ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, se preferir.

Para receber em uma lotérica, o ganhador deve apresentar um comprovante físico da aposta com o código de barras, o código de resgate (de 6 números), gerado no Portal Loterias Caixa, que possui um prazo de validade de 24 horas.

Outra forma de receber na lotérica é por QR Code gerado no Portal Loterias Caixa. Ele possui validade de 60 minutos e pode ser lido em qualquer casa lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Como gerar o QR Code?

Faça o login no App Loterias Caixa ou Portal Loterias Caixa; Clique em "Minha Conta" e depois em "Apostas" Em seguida, para verificar se a aposta é premiada, clique em "Conferir Aposta" Caso a aposta seja premiada, aparecerá a frase: “Aposta Premiada/ Clique aqui para saber o valor do prêmio e como resgatá-lo”; Após clicar, selecione se quer receber em uma Unidade Lotérica, Agência ou Mercado Pago.

Escolhendo a opção Unidade Lotérica, será exibida a opção de resgate por meio de impressão do comprovante e código de resgate e, caso o acesso seja realizado via dispositivo móvel, será exibido também o QR Code com validez de 60 minutos.

Caso queira receber em uma agência da CAIXA, o titular indicado no comprovante de aposta (ou o seu procurador), deve acessar a aposta premiada no Portal Loterias CAIXA e fazer os seguintes passos:

Escolher Agência como local de pagamento; Imprimir o comprovante de aposta; Se dirigir a qualquer unidade da Caixa levando documento de identificação pessoal.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)