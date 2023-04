Lotofácil: o que fazer com dinheiro do prêmio?

O sonho dos apostadores da Lotofácil é estar entre os ganhadores dos prêmios, que pode chegar a um valor milionário. Quando percebem que fazem parte dos premiados, os vencedores ficam bastante eufóricos, principalmente quando se trata de uma alta quantia de dinheiro. Porém, algumas atitudes de precaução podem ser tomadas, tanto para segurança pessoal quanto para a gestão do dinheiro.

Para ser premiado na Lotofácil, o ganhador deve acertar entre 11 e 15 números, de 25 apresentados no volante do bilhete. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio. Confira:

11 números - R$ 5,00

12 números - R$ 10,00

13 números - R$ 25,00

​

Quando são 14 e 15 acertos, a história muda, já que o valor passa a ser bem maior. A média do prêmio para 14 acertos é de mais de R$ 1000,00, que pode ser sacado em uma lotérica até determinado valor.

Em 15 números acertados, o valor prêmio pode chegar a ser milionário, e é nesse momento que o(s) ganhador(es), deve(m) agir com inteligência. Confira algumas dicas para aproveitar o dinheiro com segurança.

Evite contar para muitas pessoas

Quando se fala de dinheiro, os olhos das pessoas brilham - até por inveja. Então, evite contar para muitas pessoas que você é o mais novo milionário da área, podem surgir indivíduos oportunistas e ameaçadoras querendo uma ou toda sua fortuna.

Procure um advogado de confiança

Por lei, o ganhador do prêmio pode manter o anonimato para sempre. Para sua segurança e tranquilidade, deixe que um advogado de confiança cuide dos trâmites, ele é a chave para sua proteção e anonimato. Faça um acordo contratual com comissões e poderes com ele. Dessa forma, ele poderá também pedir o prêmio sem que você se exponha.

Não jogue tudo para o alto

Muitas pessoas pensam logo em parar de trabalhar assim que ganham na loteria. Pense com inteligência sobre isso, reflita se você realmente não precisará mais daquele emprego depois de ter ganhado a bolada. Outra situação é sair de casa para comprar uma mais chique em um bairro nobre. Analise se com esse dinheiro você conseguirá manter uma vida estável.

Administre o dinheiro com inteligência

Pelo momento de euforia por ter ganhado muito dinheiro, algumas pessoas gastam descontroladamente o prêmio, sem pensar que aquele dinheiro não é infinito. Então, invista em um consultor financeiro para gerenciar como aplicar essa fortuna de forma inteligente e responsável, gerando lucro e prevenindo enrascadas.

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Estagiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)