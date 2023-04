Paraense acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de mais de R$300 mil; confira o resultado

A Lotofácil 2785, sorteada na última terça-feira (11), teve quatro apostas com 15 acertos, onde cada ganhador levou o prêmio de mais de R$300 mil, incluindo um paraense. O sorteio, realizado às 20 horas, foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal. No total, treze paraenses foram premiados na loteria. Confira os valores da premiação e os municípios dos ganhadores.

Lotofácil - concurso 2785

Confira os números sorteados: 01 - 04 - 05 - 09 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

No Pará, 13 paraenses foram premiados no concurso 2785 da Lotofácil. Um morador do município de São Miguel do Guamá acertou as 15 dezenas e levou o prêmio de R$367.973,78. As outras doze apostas ganharam o valor de R$1.569,00. Confira os municípios dos ganhadores.

Ananindeua - 1

Belém - 2

Canaã dos Carajás - 3

Santana do Araguaia - 1

Santarém - 2

São Miguel do Guamá - 1

São Sebastião da Boa Vista - 1

Tailândia - 1

Ulianópolis - 1

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)