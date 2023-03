Quina: confira dicas da inteligência artifical 'NotionAI' para ganhar na loteria

Atualmente, as inteligências artificiais (robôs) têm auxiliado nas atividades de diversas pessoas, nas mais diferentes áreas. Com a popularização do ChatGPT, outras empresas também lançaram as suas máquinas, como é o caso da NotionAI.

Por ser extremamente útil, por que não utilizar a inteligência artificial para receber dicas de como ganhar na loteria? Com uma simples pergunta, o robô consegue enumerar várias dicas de como apostar, com boa probabilidade de aumentar as chances de garantir o prêmio.

Sendo assim, veja algumas dicas de como ganhar na Quina, disponibilizadas pela inteligência artificial NotionAI:

Considere escolher números consecutivos. Estatisticamente, a probabilidade de os números sorteados na Quina serem consecutivos é alta;

Tente escolher um equilíbrio de números pares e ímpares. Os números sorteados na Quina tendem a ter uma mistura equilibrada de números pares e ímpares;

Considere jogar com um grupo de amigos. Ao jogar em grupo, você pode aumentar suas chances de ganhar sem ter que gastar muito dinheiro;

Não confie em fórmulas mágicas ou sistemas de loteria. Não há maneira comprovada de prever os números vencedores da Quina.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode escolher cinco de 80 dezenas. Caso queira aumentar as suas chances de faturar uma bolada, o valor da aposta pode chegar a pouco mais de R$6 mil, com direito a escolher 15 números em um mesmo jogo.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Quina?

O apostador precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)