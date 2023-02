Quina: saiba quantos paraenses já ganharam na loteria

A loteria Quina chegou ao seu concurso 6082 nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, acumulada em R$1,4 milhão. A modalidade da loteria tem sorteios quase todos os dias da semana, com exceção do domingo, sempre às 20h.

Com 81 vencedores, o Pará é o 11º estado com o maior número de sortudos no Brasil. Foram quase R$107 milhões recebidos pelos ganhadores, que representam 1,5% do total de felizardos no país.

O estado de São Paulo é o que soma o maior número de vencedores na Quina: foram mais de 1500 apostadores no total. Em premiações, os paulistas levaram mais de R$1,6 bilhões, mais de 30% do valor total já sorteado pela loteria.

Veja quais estados mais ganharam na Quina

São Paulo : 1523 apostadores;

: 1523 apostadores; Rio de Janeiro : 616 apostadores;

: 616 apostadores; Minas Gerais : 562 apostadores;

: 562 apostadores; Rio Grande do Sul : 297 apostadores;

: 297 apostadores; Bahia: 259 apostadores.

Quais estados acumularam mais prêmios na Quina

São Paulo: R$1.632.167.593,64;

Minas Gerais: R$629.569.905,52;

Rio de Janeiro: R$602.162.150,93;

Paraná: R$302.044.048,74;

Distrito Federal: R$231.780.893,33.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)