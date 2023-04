Lotofácil: quanto tempo demora para receber o prêmio?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fácil de ganhar, fazendo jus ao seu nome. O sorteio ocorre de segunda a sábado e premia milhares de brasileiros com valores que podem chegar a casa do milhão. Caso você seja um desses sortudos, saiba quanto tempo demora para receber o prêmio.

Quanto tempo demora para receber o prêmio?

O ganhador pode receber o prêmio de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), a média de 14 números acertados, em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa. Acima deste valor, o(a) sortudo(a) deve se apresentar em uma agência da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado, e solicitar o pagamento, que será realizado no prazo mínimo de D+2 (dois dias úteis).

Se a aposta foi feita pela intersena, o dinheiro cairá na conta bancária escolhida em cerca de 5 dias úteis após o recebimento dos dados bancários.

Uma informação que todos devem saber é que o ganhador do prêmio tem um prazo de 90 dias após o sorteio do concurso para retirar o dinheiro, caso contrário, ele será direcionado para programas sociais do Governo Federal.

VEJA MAIS

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)