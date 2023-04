Lotofácil: como funciona a lotofácil da independência?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao seu nome. Anualmente, a Caixa Econômica Federal realiza a “Lotofácil da Independência”, que segue as mesmas regras do sorteio da lotofácil comum. O diferencial está no valor do prêmio, que chegou à marca de R$ 180 milhões em 2022, o maior da história da modalidade.

Criada em 2012, a Lotofácil da Independência ocorre no mês de setembro, em homenagem à emancipação do Brasil, e dá prêmios bem maiores do que a média (R$ 1,5 milhão) dos concursos comuns, pois o valor da premiação vem das apostas acumuladas durante os concursos dos outros meses.

Algumas pessoas acham que a Lotofácil da Independência tem um funcionamento especial, mas, não é bem assim. Ela segue o mesmo padrão da modalidade comum. O apostador deve acertar no mínimo 15 números, a chamada aposta simples, ou máximo de 20 entre as 25 dezenas apresentadas no volante para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio. Mas claro, quanto maior a quantidade de números apostados, maior o valor desembolsado do apostador.

VEJA MAIS

Premiação

11 números: o dobro do valor da aposta simples

12 números: quatro vezes o valor da aposta simples

13 números: 10 vezes o valor da aposta simples

14 números: 13% do valor arrecadado

15 números: 87% do prêmio bruto

A aposta pode ser feita diretamente em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)