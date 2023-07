Lotofácil da Independência 2023: quando será o sorteio e qual o valor do prêmio?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao seu nome. Anualmente, a Caixa Econômica Federal realiza a “Lotofácil da Independência”, concurso especial em homenagem à Independência do Brasil que tem o prêmio bem maior dos sorteios da Lotofácil comum. A exemplo, o concurso de 2022 sorteou R$ 180 milhões para os vencedores, o maior da história da modalidade.

A Lotofácil da Independência segue o mesmo padrão da modalidade comum, onde o apostador pode marcar de 15 a 20 números de 25 no volante, ganhando algum valor se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números dos 15 chamados.

O valor da aposta simples (15 números) é o mesmo da Lotofácil comum: R$ 3,00, podendo ser feita nas casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.

Quando será a Lotofácil da Independência 2023?

No início de junho, a Caixa divulgou que as apostas para a Lotofácil da Independência começarão no dia 31 de julho. Desde 2012, o sorteio desse concurso especial é realizado no primeiro sábado após o feriado de 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil.

Por isso, apesar de ainda não estar no cronograma da Caixa, supõe-se que este dia seja 09/09, em um sábado. Os detalhes oficiais referente a datas ainda serão divulgados pela entidade.

Qual o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2023?

Gerado a partir de porcentagem da arrecadação dos concursos comuns, o prêmio da Lotofácil da Independência de 2023 pode superar o do ano passado, onde foram sorteados R$ 180 milhões, o maior da história da modalidade. Ainda sem divulgações oficiais, estima-se que o valor do prêmio deste ano chegue a R$ 200 milhões se seguir a tendência de premiações divulgadas pela Caixa.

Durante meses, 15% do valor arrecado a cada sorteio da Lotofácil comum - até os de final 0 - é direcionado ao prêmio da Lotofácil da Independência, isso explica o valor multimilionário. O site das Loterias Caixa exibe em sua tela principal o quanto já arrecadou para a Lotofácil da Independência.

