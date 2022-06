Paraense ganha R$ 1,8 milhão ao acertar 15 números da Lotofácil

A sorte “sorriu” para mais um paraense! Na segunda-feira (6), um morador de Belém conseguiu conquistar um prêmio milionário, após acertar 15 números sorteados na Lotofácil, do concurso 2540. O felizardo levou para casa aproximadamente R$ 1.867.950,51.

Confira os números sorteados:

01-03-05-06-07-08-11-12-14-18-20-21-22-23-24

De acordo com as informações da Caixa, o paraense dividiu o dinheiro com outros dois apostadores, sendo um jogo feito pela internet, e o outro da cidade de Brasília (DF). Os 5 milhões - prêmio total - não estavam acumulados, e por isso, precisou ser repartido entre os três ganhadores.

O próximo sorteio vai ocorrer nesta terça-feira (7) e a estimativa de prêmio é de R$ 1.500.000,00.

Saiba como apostar na Lotofácil

A pessoa deve ir até as 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

VEJA OS ÚLTIMOS RESULTADOS DA LOTOFÁCIL

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)