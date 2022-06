Mega Sena: irmã de dono de lotérica escolheu dezenas premiadas

Os números sorteados na Mega Sena, da última terça-feira (31), deixou 42 pessoas mais felizes com o prêmio extra de R$ 117 milhões. Cada um levou pra casa R$ 2,4 milhões. O bilhete do bolão foi registrado em uma lotérica de Blumenau (SC). Irmã de dono de lotérica escolheu dezenas premiadas. As informações são do G1.

O proprietário disse em entrevista que a irmã gosta de acompanhar os sorteios da loteria. Possui até uma caderneta com “números da chave de ouro”. O dono do estabelecimento reforçou: “A gente tem sempre uma mística, usamos sonhos, simpatias também”.

Ainda segundo o proprietário, essa não é primeira vez que a lotérica registra uma aposta vencedora no concurso. No dia 29 de janeiro, uma aposta levou R$ 36,7 milhões. Na ocasião, os vencedores também participavam de um bolão com 27 pessoas. Dessa vez, o proprietário indicou os números.