"Um breu total", dizem moradores do bairro da Pratinha sobre a falta de iluminação

Moradores do bairro da Pratinha 2, em Belém, denuciaram à equipe do Eu Repórter sobre a falta de iluminação nos postes da passagem Novo Continente 2, há pelo menos quatro meses.

Segundo relatos, cerca de cinco postes que estão distribuidos pela passagem se encontram sem o devido funcionamento, deixando a rua escura e deserta.

VEJA MAIS



De acordo com um denunciante anônimo, quem mora na área vive com a sensação de insegurança pois a rua fica completamente escura. "Fica um breu total. O medo de ser roubado é constante", conta.

O reclamante também diz que os moradores já realizaram solicitações para a secretaria responsável mas nunca tiveram respostas, o que levou alguns dos denunciantes a desistirem de buscar soluções. "Eles nunca vieram aqui, nunca responderam, a gente até perde as esperanças", conclui.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação.

O comunicado também diz que a secretaria disponibiliza de um canal de atendimento para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971.

"Para facilitar ainda mais as solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora, o atendimento também poderá ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular", disse a secretaria.

Link do portal: https://luzdebelem.cidadeiluminada.com.br/#/address

Link do aplicativo de celular: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.luzdebelemiluminada&pli=1

As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de Urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)