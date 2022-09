UBS da Guanabara estaria sem médicos, afirma denúncia

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro da Guanabara, localizada na passagem Olinto Meira, estaria sem médico, segundo a denúncia anônima encaminhada para equipe do Eu Repórter. O posto não estaria oferecendo atendimento para consultas há três meses.

"Esse posto de saúde não tem nenhum médico. Fui buscar atendimento, mas falaram que não tinham nenhum profissional, é a quarta vez que vamos lá tentar marcar consulta", disse denúncia anônima.

Muitos moradores da região buscam por atendimento no local, mas apesar da UBS demonstrar que está em funcionamento, os pacientes são surpreendidos de que não haveria especialistas para atendê-los e de que não há nenhuma previsão de retorno das consultas.

VEJA MAIS:

"Já tentei marcar consulta várias vezes, mas não tem clínico geral. Deveria ter pelo menos outros especialistas, mas não há médicos", contou o denunciante anônimo sobre suas tentativas para marcação de consultas, já que o local é sempre movimentado e muitos buscam a área para atendimentos, mas não recebem nenhuma informação sobre as consultas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) enviou um comunicado para a reportagem afirmando que a UBS da Guanabara está com seu quadro de médicos completo.

"A UBS tem marcação de consultas todos os dias, e conta com quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF), onde cada uma tem o seu Clínico Geral. Totalizando assim, quatro médicos na Unidade de Saúde da Guanabara", afirmou o órgão.

A Sesau ainda acrescentou que empossou 46 profissionais médicos para cobrir todas as Estratégias de Saúde da Família, no dia 25 de agosto.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)