Rua do bairro do Guamá está há um mês sem iluminação pública

A passagem Albi Miranda, localizada entre as ruas Paulo Cícero e Bugarim, no bairro do Guamá, em Belém, está com todos os postes sem iluminação pública há pelo menos 30 dias, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter.

Os relatos afirmam que uma equipe de trabalhadores foi até o local realizar reparos na fiação de alguns postes, o que teria ocasionado os desligamentos. No entanto, moradores não sabem informar se a equipe era da concessionária de energia ou de alguma outra empresa, como de telefonia ou internet.

VEJA MAIS



Uma denunciante, que optou por ter a imagem preservada nesta matéria, conta que o local agora é considerado um lugar de risco, pois a escuridão facilita quedas e tropeços por conta dos buracos na pista, assim como tornou-se propício para ações de criminosos que se aproveitam da rua escura para cometer assaltos e outros crimes.

"Furtos e assaltos se tornaram frequentes aqui na rua porque fica tudo escuro. A gente também não consegue andar direito porque tem vários buracos e lombadas, que faz com que muita gente caia ou tropece na rua. Inclusive, tem gente que evita sair de casa", diz.

Os moradores também contam que a rua apresenta problemas de saneamento básico, onde alagamentos são registrados com frequência, o que dificulta ainda mais a vida de quem reside na área. "Quando chove a situação fica pior, pois a rua fica alagada e a gente não consegue enxergar onde deve pisar", conclui.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)