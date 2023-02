‘Passamos o feriado de Carnaval às escuras', diz moradora da Sacramenta sobre a falta de iluminação

Os fios de postes públicos da avenida Independência, entre as passagens Gastão e Santa Maria, no bairro da Sacramenta, teriam sido retirados na última na sexta-feira (17), denunciam moradores da área. A reclamação foi feita pela leitora Geziane Rose que pontuou sobre a falta de iluminação pública, além de aumento de roubos e assaltos na região, em função da escuridão do local.

Os moradores alegam que, no dia 18 de fevereiro, antes do feriado prolongado de Carnaval, o restante dos fios elétricos teriam sido retirados por uma equipe da Equatorial. A situação ocorreu por conta da troca de postes no trecho. Após a retirada da fiação, nenhum grupo técnico retornou ao local para recolocar os cabos.

Indignados com a situação, moradores perguntaram sobre a situação para um dos funcionários da Prefeitura de Belém. Segundo informações repassadas à reportagem, foi dito que a concessionária de energia precisa colocar o cabeamento de volta nos postes. Após esse serviço da fiação, a prefeitura poderá restabelecer a iluminação pública no local.

A moradora Geziane Rose relatou que o problema da falta de luz causa insegurança e riscos de assaltos. Ela contou que entre 19h e 22h, período em que vai a um curso de técnico, o local fica perigoso para a vizinhança e também para pedestres.

"Coloco minha vida em risco, pois é bem na frente do canal São Joaquim, onde já ocorreram vários assaltos. Pela parte da noite, em torno de uma hora da manhã, minha irmã me ligou e falou que havia uma pessoa na minha porta, tentando invadir minha casa", contou Geziane.

Muitos transeuntes preferem não passar pelo local por conta dos assaltos. Os moradores estão incomodados, pois passaram o feriado de Carnaval às escuras. "Eles foram fazer esse serviço justo no final de semana, antes do feriado prolongado. Eles não deveriam ter feito, ter deixado para fazer na semana seguinte, e realizar todo o serviço agora", desabafou Glauce Rocha, uma das moradoras do local.

Em nota, a Equatorial Pará lamentou os transtornos e informou que vai enviar uma equipe ainda hoje ao local normalizar o fornecimento de energia elétrica na avenida citada na matéria.



Já a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), informou que não tem autonomia para intervir na rede de distribuição e irá tratar junto à Equatorial a recomposição do circuito para que possa restabelecer o circuito de iluminação.



A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou também a Secretaria de Segurança Pública (Segup) e aguarda retorno.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)