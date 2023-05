Pacientes não conseguem marcar consultas e exames na UMS do Tapanã, diz denúncia

Pacientes da Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Tapanã estariam enfrentando problemas para marcar exames e consultas. O local, que fica na rua São Clemente, entre a alameda Dois e rua do Comércio, está funcionando normalmente, porém, a sala de agendamentos especializados estaria sem internet há mais de um mês. Uma denunciante anônima alega que estão sem informações para marcar exames e consultas especializadas, no qual é agendado via internet para outros hospitais.

"Desde o dia 29 de março que estou indo lá para marcar. Retornei no dia 3 de maio e disseram a mesma coisa: que a sala estava sem internet para agendar consulta", disse a denunciante anônima. O filho da denunciante apresenta um problema alérgico grave e ambos estão aguardando uma resposta sobre um encaminhamento para um médico alergista. "Por eles já terem meus documentos, além de ser matriculada na unidade, só consigo agendar por aqui. Eles não dão previsão e estou indo desde o mês de março no local, mas a situação não muda", completou.

A situação é estranha, segundo a denunciante, pois toda a unidade possui o sistema em funcionamento, apenas a sala de agendamentos especializados que está inoperante. "Isso é um descaso com a população que precisa desses encaminhamentos com médicos especialistas, já que o posto de saúde não tem e, na maioria desses casos, são como prioridades na saúde. A gente fica esperando sabe se lá Deus quando vamos ter uma resposta para poder se consultar", desabafou a denunciante.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)