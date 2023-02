‘Não tenho mais como comprar água mineral’, diz morador sobre a falta de água no conjunto Maguari

Moradores do conjunto Maguari, localizado no bairro do Coqueiro, em Belém, reclamam que estão há pelo menos cinco dias com problemas no abastecimento de água. Segundo relatos, o fornecimento ficou instável no sábado (28) e logo faltou, deixando as residências sem o serviço essencial até o momento.

Com base nas informações repassadas pelos moradores da alameda 13 à equipe do Eu Repórter, algumas pessoas possuem o sistema de poço artesiano e passaram a colaborar com a situação dos que precisam do serviço da companhia de saneamento. "Tem uns vizinhos aqui que são legais e estão nos ajudando, mas é difícil a gente andar quase a rua toda carregando baldes pesados de água", diz um dos residentes do local.

Um outro denunciante, que optou por não se identificar, conta que faz uso de água mineral para suprir as necessidades mais básicas, como higiene pessoal e uso com alimentação, mas que a situação exige uma reserva financeira que nem todos possuem. "Hoje, por exemplo, eu não fui trabalhar porque não tem água pra tomar banho e eu não tenho mais dinheiro pra comprar outro galão de água", conta, afirmando que já comprou cerca de sete galões desde que o problema iniciou.

VEJA MAIS



Em outro relato, o reclamante diz que a falta de água é um problema que atinge a área de maneira frequente, o que deixa os moradores sem entender o motivo de tantas suspensões no fornecimento. "Ano passado, ficamos meses com esse mesmo problema, agora de novo. Fica difícil", lamenta.

Além do cenário apresentado, os moradores alegam que a comunidade local sofre não só apenas com a falta de água, como também com a qualidade que o líquido apresenta ao chegar nas torneiras, já que em muitas situações, a água é fornecida com um aspecto barrento e de coloração amarelada.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que os trabalhos no conjunto Maguari precisaram ser prolongados e o fornecimento deverá ser normalizado no final desta quarta-feira (01). Enquanto isso, caminhões-pipa atendem os moradores dessas áreas.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo