Na praça do Marex, moradores reclamam do lixo e acúmulo de entulhos

Moradores dos arredores da Praça Dom Mário Miranda de Villas Boas, conhecida como Praça do Marex, em Belém, reclamam da falta de limpeza e da grande quantidade de lixo que é jogada na área. Na rua do Contorno, localizada ao lado da praça, no bairro Val-de-Cans, há uma fileira de lixo que tem sido deixado nas calçadas por toda a extensão da rua, segundo os residentes.

A publicitária Brenda Mendes, 35, mora em frente à praça e alega que o problema é recorrente há dois anos. Ela também diz que faz anos que a praça não recebe manutenção ou limpeza. "Está dando ratos e é muito lixo. O órgão público nunca resolveu o problema e, por isso, a sujeira está se acumulando", contou.

VEJA MAIS:

De acordo com Brenda, os moradores não sabem ao certo quem são os responsáveis pelo lixo deixado no trecho, mas acreditam que pessoas de fora da comunidade, como carroceiros, estariam jogando a sujeira em pontos da praça no período da noite, quando não há movimentação.

"Crianças brincam nesta praça. O odor é horrível na casa da minha mãe e no resto da vizinhança. Estamos vivendo no meio do lixo praticamente. Não sabemos ao certo quem estaria jogando, pois acredito que jogam à noite, já que amanhece cheio de lixo", disse a publicitária.

Os moradores pedem pela limpeza, mas também solicitam que sejam feitas campanhas de conscientização no local, além da colocação de placas e sinalização para que os lixos não sejam mais despejados na área. "O sentimento é de indignação. Temos crianças em casa, também ficamos preocupados com doenças", pontuou Brenda.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que irá verificar a situação relatada e programar os serviços de limpeza no local citado. O órgão também comunicou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. Ele pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Sesan solicita à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão", disse a Sesan.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)