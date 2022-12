Moradores do Marex reclamam de alagamentos e bueiros entupidos em várias ruas do Conjunto

O denunciante Maurício Magalhães já perdeu as contas de quantas vezes sua casa alagou e foi preciso uma força-tarefa para escoar a água suja. Morador da avenida Júlio César, de esquina com a rua Olinda, no bairro do Marex, ele conta que os moradores reclamam de bueiros entupidos que estão causando mau cheiro e alagamentos nas ruas e residências.

De acordo com os denunciantes, algumas casas têm sido invadidas pela água das chuvas, devido ao entupimento de vários bueiros nas ruas do bairro. Por conta do aumento das chuvas neste período do ano, o problema tem trazido muitos transtornos para os moradores.

Maurício Magalhães, é presidente da Associação Cultural do bairro e informou que já tentou contato várias vezes com a Secretaria Municipal de Saneamento, mas nunca teve retorno do órgão. "Sabemos da necessidade da nossa comunidade em ter nossas ruas em boas condições, precisamos de respostas para solucionar esse problema", disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar e realizar o serviço.

