Moradores do bairro Almir Gabriel, em Marituba, reclamam da falta de saneamento básico

Moradores da avenida João Batista, localizada no bairro Almir Gabriel, no município de Marituba, denunciam a falta de saneamento básico na comunidade. Informações repassadas apontam que a avenida citada e as ruas paralelas nunca receberam o serviço.

Segundo reclamações, quem mora na área sofre com a falta de esgotamento sanitário adequado, não possui sistema de escoamento de chuva e recebe um serviço precário de abastecimento de água. As ruas, ainda feitas de barro e terra batida, estão cercadas por mato alto, pois também não há limpeza e manutenção.

Ainda com base nos relatos, a falta dos serviços essenciais acarreta em um cenário de abandono, já que a comunidade carece também de outros atendimentos, como ambulâncias e viaturas policiais que não entram nas ruas, assim como a coleta de lixo que é feita sem uma frequência devida por conta da situação em que as avenidas se encontram.

Joel Souza, 50 anos, mora no local há 22 anos e conta que nunca viu qualquer serviço ser feito no bairro. "Estamos andando na lama e na sujeira, bebendo água barrenta, caindo nos buracos que tem por aqui. Nos sentimos abandonados e desprezados por quem devia cuidar da gente", desabafa.

Uma outra moradora, que preferiu manter a identidade em anonimato, diz que o conjunto de situações citadas afeta também a mobilidade de quem vive no local, principalmente se tratando de idosos e crianças, já que a área tem lama, principalmente quando chove. "O nosso direito de ir e vir está sendo afetado", afirma.

Os denunciantes contam que até a autoestima de algumas pessoas está abalada, pois o fato da rua estar sempre um "lamaçal", os moradores sequer podem sair mais arrumados de casa. "A gente só anda de chinelo porque se colocar um sapato, suja. Uma roupa mais bonitinha? Nem pensar! Já sabemos que vai sujar de lama. Muitos andam até com flanelinha pra conseguir limpar as pernas quando chegar na BR, que é onde começa o asfalto", diz.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal procurou a assessoria da Prefeitura Municipal de Marituba e aguarda retorno.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira