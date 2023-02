Mato alto e sujeira tomam conta da Praça do Paar, em Ananindeua

Moradores do bairro do Paar, em Ananindeua, reclamam do descaso com relação a praça do bairro, que fica na quadra 75, em frente à igreja São Vicente de Paulo. Segundo relatos, o local sofre com o suposto abandono por parte do poder público, por apresentar mato alto e lixo espalhado, o que influencia diretamente na qualidade de vida de quem reside nas proximidades.

De acordo com denúncias, uma reforma na estrutura do posto de saúde do Paar foi iniciada há pelo menos oito meses, onde o mesmo precisou ser remanejado para um espaço improvisado, feito de lona, dentro da única quadra de esportes que tem na praça. Com a unidade tomando conta de boa parte do local destinado a práticas esportivas, a comunidade ficou sem opção de lazer, deixando de fazer uso do espaço.

VEJA MAIS



Um dos denunciantes que entrou em contato com a equipe do Eu Repórter, em anonimato, relata que os moradores possuem poucas opções de diversão e descanso, e que a praça era um dos locais mais frequentados do bairro.

Segundo ele, muitos jovens passavam o tempo praticando esportes e outros movimentos culturais, o que também era promovido por lideranças locais, e que agora ficam ociosos, correndo o risco de serem atraídos pela criminalidade, que é bastante presente no bairro.

"Eu trabalho com jovens e sei como funciona. Numa comunidade onde o crime toma conta e não há outras opções de diversão, a chance desse jovem fazer coisa errada é grande", relata.

Ainda com base nas reclamações, por mais que ocorra a limpeza e a manutenção nos arredores do posto de saúde improvisado, os serviços são feitos com longos espaços de tempo entre um e outro, o que contribui para a constante sujeira no local.

A Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio de nota, informa que a Praça do Paar, em frente à Igreja São Vicente Paula, não está abandonada conforme diz a denúncia. "Inclusive, nos registros feitos na manhã de segunda feira (6), o espaço está todo capinado e roçado, o que não condiz com a denúncia feita pelo morador ou moradora. O que há no local são entulhos, onde a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciará a remoção a partir desta quinta-feira", diz o texto.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira