Falta de saneamento e bueiros entupidos causam alagamento em rua do bairro do Guamá

A passagem Alegre, localizada próxima das travessas Barão de Igarapé Miri e Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém, sofre com alagamentos constantes devido à falta de sistemas de escoamento de água e bueiros entupidos, segundo denúncias feitas ao Eu Repórter.

Em imagens cedidas para a reportagem, um motoqueiro passa pela via alagada, o veículo trepida por conta dos buracos, que são difíceis de serem observados por estarem debaixo d'água, o que, de acordo com as denúncias, pode causar acidentes. Pelos relatos, a área costuma alagar mesmo quando ocorre pouca chuva.

O técnico Daniel Costa, 23, mora no local desde que nasceu e diz que a situação é recorrente. "Em todo o tempo que moro aqui, equipes fizeram limpezas dos bueiros apenas cinco vezes, o que é pouco perto do tempo em que o problema existe", afirma.

Segundo as denúncias, a comunidade precisa conviver com sujeiras que são levadas pela água, além do odor causado pela mistura da lama, esgoto e chuva. A acessibilidade também é afetada, tornando o tráfego na área difícil, principalmente para quem faz uso de cadeira de rodas.

Outra preocupação dos moradores é com o risco de doenças. Com o acúmulo de água e a mistura da mesma com dejetos, as chances de doenças parasitárias são altas, conforme o relato de Daniel.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)