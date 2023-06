Escola suspende aulas por conta de buraco aberto e falta de água, diz denúncia

As atividades da Escola Estadual Benjamin Constant, localizada na travessa de mesmo nome, no bairro do Reduto, em Belém, foram temporariamente suspensas na manhã de segunda-feira (19), após a unidade ficar sem água. A design de moda Beatriz Carneiro, 45, contou que a falha no abastecido teria sido causada por um buraco aberto em frente à entrada da escola.

"Os alunos ficaram sem aula devido à falta de água e isso pode durar mais de um dia. Aparentemente, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) fez algum serviço no último domingo (18)", disse Beatriz.

Segundo a denunciante, a coordenação escolar teria informado que o buraco surgiu na manhã de segunda-feira (19). Os responsáveis pelos alunos dizem que não há previsão de quando o problema será resolvido e se as aulas continuarão suspensas.

"Espero que não volte acontecer da escola amanhecer sem água com um buraco causado pelo órgão público. Peço que a nossa comunidade se sensibilize e cobre das autoridades uma postura mais respeitosa com as nossas instituições públicas de ensino", afirmou Beatriz Carneiro.

A reportagem solicitou nota para a Cosanpa e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda retorno dos órgãos.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)