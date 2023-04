Em Primavera, população comemora serviço de energia após cinco anos de espera

Os moradores do sítio Santa Rosa, na comunidade do Laranjal, no município de Primavera, nordeste do Pará, finalmente estão com energia elétrica, após sofrerem por cinco anos com a falta do serviço. O morador João Carmo contou para a equipe do Eu Repórter que o problema foi resolvido, após a divulgação da denúncia no projeto de O Liberal.

Em 16 de dezembro de 2022, a equipe do Eu Repórter publicou a denúncia da comunidade, no qual alegavam que o serviço de energia elétrica estava incompleto, pois haviam levantados cinco postes e o restante dos equipamentos, que no total davam 16 postes e isoladores, haviam sido deixados na casa de um morador do sítio.



Segundo informações de João Carmo, cinco famílias não possuíam o sistema de energia elétrica. Em 2006, houve o cadastro na concessionária de energia e, em 2017, foi feito um novo cadastro, e um engenheiro da empresa responsável foi ao local para avaliação e coleta de dados. Após um ano, em 2018, é que os equipamentos do sistema de energia chegaram ao local, porém, não foram instalados.

Em abril deste ano, equipes da concessionária de energia finalizaram a obra. Mesmo que o período chuvoso tenha dificultado as manutenções, João Carmo conta que o serviço foi executado e que as cinco famílias residentes no sítio Santa Rosa estão agradecidas por finalmente obterem energia elétrica em suas casas.

"Venho por meio desta nota agradecer ao Grupo Liberal por terem divulgado a minha denúncia, além de agradecer a Promotoria de Justiça de Primavera e a Equatorial Energia. Também agradeço ao coordenador da equatorial em Capanema e as equipes que estiveram no Sítio Santa Rosa, que realizaram o serviço", agradeceu João Carmo.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)