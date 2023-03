Energia elétrica: 358 famílias em área de várzea recebem energia elétrica em Santarém (PA)

Um total de 358 famílias das comunidades Santana do Tapará e Costa do Tapará, na área rural de Santarém, município do Oeste do Pará, foram beneficiadas na quarta-feira (08) com a entrega do sistema de energia elétrica em área de várzea. A iniciativa foi concretizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Essa é uma nova etapa para as comunidades, como observou o governador Helder Barbalho, que presidiu o evento em Santarém. "A energia significa qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidade para que possamos fazer as comunidades crescerem com geração de renda para a população, e permitir que as famílias possam ter energia com qualidade; fico muito feliz de entregarmos essa conquista, a partir de uma iniciativa do Governo do Estado, junto com o Município, o que permite que a região de várzea de Santarém possa estar sendo contemplada", enfatizou.

Investimento é de mais de R$ 2 mi

O investimento, orçado em R$ 2.272.948,52, foi executado em rede bifásica de 31,81 km, e recebeu 78 transformadores, como parte do Programa de Inclusão Socioeconômica (PIS), gerenciado pela Sedeme, que viabiliza projetos de energia elétrica e interesse social no Pará. As ações são executadas pela concessionária Equatorial Energia, por meio de um Termo de Compromisso, que garante o fluxo de investimentos para apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Estado com a implantação e expansão do sistema elétrico.

Esse programa permite que o governo estadual chegue com as obras a localidades em que o governo federal não consegue alcançar. Desde 2019, já foram autorizadas 207 obras no território paraense.

Na entrega da rede de energia, o titular da Sedeme, Paulo Bengtson, ressaltou que promover o acesso à energia elétrica para a população de áreas remotas reforça o compromisso do Estado em levar o desenvolvimento para todos os municípios paraenses. Com a implantação do sistema de energia, as localidades poderão ser contempladas com outras políticas públicas, como a construção de postos de saúde e escolas.

Para o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, "essa é uma parceria que vem dando certo com o governador Helder; esse projeto representa muito para a qualidade de vida das pessoas; a maioria aqui é formada por pescadores, moradores ribeirinhos da área de várzea; a comunidade era uma antes da energia, e agora vai ser outra depois da energia".

O secretário do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, ressaltou que o governo está colocando 100% da energia, e a prefeitura realizou a instalação das lâmpadas de LED. Além da rede de energia, foi entregue uma unidade de saúde, escola nova e um microssistema para tratamento da água”.

Edilene Ferreira de Souza, diretora da escola da comunidade, ressaltou que a chegada da energia será possível conciliar o seu uso para o aprendizado dos estudantes, melhoria da qualidade de vida e investimentos em recursos tecnológicos para a unidade escolar. O pescador Clodoaldo Miranda revelou que a comunidade Costa do Tapará antes não tinha acesso à água gelada e se vivia à luz de lamparina. "Depois, chegou a energia solar, e agora temos a rede de energia 24 horas; um grande avanço para nossa comunidade", arrematou.