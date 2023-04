Em Marituba, animais peçonhentos são atraídos por mato alto em rua do bairro Novo

Em denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, moradores da travessa Nossa Senhora da Paz, localizada no bairro Novo, no município de Marituba, dizem que estão preocupados com a presença de animais peçonhentos e proliferação de insetos, que estariam sendo atraídos pelo mato alto que há nas laterais da rua.

Imagens enviadas para a reportagem mostram que o mato tomou conta das áreas que serviam como calçadas, levando os moradores a fazerem uso da pista, que apresenta buracos em alguns pontos, aumentando o risco de atropelamento, por conta do espaço estreito existente na via. Ainda com base nas denúncias, a falta de iluminação pública também afeta a vida de quem reside no local.

Uma moradora do entorno, que não quer se identificar na reportagem, conta que é comum que cobras apareçam nos terrenos das casas. "Havia uma cobra no meu quintal. Fiquei tão desesperada que ela fugiu com o meu susto", relembra.

A denunciante também diz que há uma escola próxima onde muitas crianças estão matriculadas, que também apresenta o mesmo risco. "O mato ao lado da escola é ainda maior e vez ou outra encontramos cobras. Já pensou se um bicho desse pica alguém lá?", questiona. "É buraco na rua, é mato na calçada. Como que anda? É uma luta diária".

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Marituba e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)