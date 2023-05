Chuva invade ônibus em Belém e passageiros precisam abrir guarda-chuvas; 'tampão' havia quebrado

Na tarde de terça-feira (09), quando representantes da classe de rodoviários do transporte coletivo público de Belém se reuniram para cobrar reajuste salarial, passageiros registraram uma situação inusitada. Em fotos enviadas ao Eu Repórter é possível ver passageiros que abriram guarda-chuvas dentro de um ônibus, pois o 'tampão' do coletivo havia se soltado durante a chuva.

Os passageiros seguiam viagem na linha Distrito Industrial - Pátio Belém, sentido Ananindeua, por volta das 15h, quando começou a chover. Com o vento forte, a janela de ventilação, localizada na parte superior do ônibus, se soltou e a água passou a molhar quem estava dentro do veículo.

Em um relato anônimo, uma mulher que estava no coletivo contou que o motorista precisou sair do carro para buscar o 'tampão' por debaixo da chuva, pois havia caído no meio da rua, enquanto as pessoas se protegiam da chuva que atingia o interior do veículo.

A passageira relatou que, na ocasião, o momento foi de descontração com direito a gargalhadas, mas que a situação é frustrante para quem precisa fazer uso do transporte coletivo. "Na hora foi engraçado porque estavam todos no 'mesmo barco', mas é humilhante ter que passar por isso, até porque pagamos pelo serviço", disse.

A usuária do coletivo afirmou que problemas envolvendo a estrutura do transporte coletivo são corriqueiros, sendo este episódio apenas mais um entre tantos que ocorrem quase diariamente. "Infelizmente, a gente já até se acostumou", desabafou.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que os ônibus que operam em linha municipal, com empresa e garagem localizadas dentro de Belém, são objeto de vistoria regular por parte do órgão.

Segundo o texto, "Constatadas irregularidades, como a redução de frota, descumprimento de horários e ausência de condições mecânicas de veículos, a empresa é autuada".

"Não é competência do órgão a vistoria e fiscalização das linhas metropolitanas, cujas empresas possuem garagem e final de linha em outro município, como é o caso da denúncia, exceto a partir de quando a linha metropolitana cruza o limite da capital", concluiu o comunicado.



Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), informou que "pelas imagens do vídeo, não é possível identificar que o veículo faz parte do sistema regular de transporte de passageiros. Assim, fica prejudicada a busca por maiores informações".

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)