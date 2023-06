Acúmulo de galhos e folhas prejudica os moradores do Umarizal, em Belém

Moradores da travessa Dom Romualdo de Seixas, entre as ruas Bernal do Couto e Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro do Umarizal, reclamam de restos de galhos e acúmulo de folhas que foram deixados após a poda de uma árvore localizada na via. Os residentes alegam que já solicitaram a limpeza da área para o órgão competente, porém os entulhos continuam no local e estariam causando transtornos há sete dias.

"O maior problema é que ninguém atende na prefeitura para esclarecer, e as pessoas também não colaboram e vão jogando lixo onde tem os galhos. Está virando um verdadeiro lixão", desabafou a administradora Patrícia Bitar, 51, moradora da região.

VEJA MAIS:

Segundo ela, o problema estaria contribuindo para o risco de assaltos, já que criminosos se escondem entre os entulhos. O lixo doméstico está sendo retirado semanalmente, de acordo com Patrícia, porém os galhos continuam na área sem previsão de quando serão retirados.

"A árvore era enorme e dela saiu um grande volume de galhos e folhas. Nessa semana, teve um assalto justamente porque um criminoso estava escondido atrás dos galhos e quem passa pela calçada não consegue ver", disse Patricia.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá verificar a situação e tentar identificar quem realizou a podagem da árvore. "Além disso, a Sesan vai programar serviços de limpeza e coleta de entulho no local", disse o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)