Vojvoda cita propostas e avalia permanência no Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, tem contrato no clube até o fim de 2024. Depois da vitória sobre o Goiás no último domingo (03), de 1 a 0, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador foi questionado sobre futuras propostas e a possível permanência no Leão.

Em entrevista coletiva, após a partida, o argentino abriu o jogo sobre contratos, motivações e o peso da família nas próximas decisões para a temporada do ano que vem. “Minha cabeça até hoje, e como deve acontecer até quarta, está somente no Fortaleza. Há algumas propostas que posso chegar a receber. Mas nesse momento eu falei, tenho o contrato com o Fortaleza, gosto de respeitar contratos. Necessito de um tempo para descansar, para planejar”, iniciou Vojvoda.

O treinador ainda afirmou ter conversado com o Presidente do Leão, Marcelo Paz, sobre as necessidades e futuro da equipe. “Hoje (no domingo) me reuni com o Marcelo Paz. Falamos sobre o que necessita o Fortaleza. E a partir daí, dessa conversa, necessito desse tempo para planejar. Falei com a diretoria, o que Vojvoda necessita, o que Vojvoda precisa. Estamos perto da maioria das coisas”, acrescentou o profissional.

Neste ano, Vojvoda levou o Tricolor do Pici ao pentacampeonato estadual e uma final internacional, ambas inéditas na história do clube. Para 2024, as expectativas são altas para superar ainda mais os objetivos conquistados.

“Essa vai ser uma motivação importante. Porque se igualamos esse ano, já estamos em um projeto. Se você iguala as características, o jeito de jogar, de manter elenco, nunca tivemos grandes problemas. Os problemas que tivemos, solucionamos dentro do Pici. E a motivação é essa. Marcaremos os nossos objetivos, mas para isso temos que planejar primeiro o elenco, a estrutura, o que vamos encontrar estruturalmente quanto a logística, quanto a tudo”, finalizou.

Agora, o Fortaleza ocupa a 10° posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 51 pontos, o Leão está com vaga garantida da Sul-Americana de 2024 e aguarda o último jogo da temporada nesta quarta-feira (06), contra o Santos, às 21h30 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)