Ciro Gomes reage com tapa em jovem que o chamou de 'bandido' durante programação em Fortaleza

Na noite deste domingo (3), o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) se envolveu em uma confusão e agrediu um jovem com um tapa no rosto após provocação durante um show de samba no espigão do Náutico, na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

VEJA MAIS

Imagens circulam nas redes sociais do momento da confusão. O próprio jovem registrou o momento da agressão. O jovem se aproxima de Ciro, que estava numa área reservada da programação, e pergunta: “Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso?"

Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. Ao que o rapaz devolve: “Tu é bandido”. Na ocasião, Ciro reage com um tapa no rosto do jovem.