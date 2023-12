Campeonato Brasileiro: veja cenários que podem garantir o título do Palmeiras já neste domingo

A vitória do Palmeiras sobre o América-MG, na última quarta-feira (29), permitiu ao Alviverde a possibilidade de ser campeão brasileiro já no próximo domingo (3). Um novo triunfo do time de Abel Ferreira, somado aos tropeços de Botafogo, Atlético-MG e Flamengo pode garantir a 12ª taça ao Palmeiras na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas enfrentam o Fluminense, às 16h.

O Palmeiras tem três pontos de vantagem na liderança, a dois jogos do fim do Brasileirão. Caso vença o Fluminense, o Verdão precisará de uma combinação de resultados para garantir o título antecipadamente.

É necessário que Atlético-MG, Flamengo e Botafogo percam ou empatem na rodada. O Palmeiras também pode ser campeão se empatar com o Flu, porém, para isso, Grêmio e Red Bull Bragantino não podem vencer.

Caso vença o Fluminense, mas os rivais não tropecem, o Palmeiras permanecerá na liderança, com três pontos de vantagem. Não poderá celebrar o título no domingo, mas estará com uma mão na taça por causa do saldo de gols.

Isso porque o primeiro critério de desempate é a vitória. O Palmeiras tem 19, contra 18 dos adversários. O segundo é o saldo de gols. A equipe de Abel Ferreira tem 30 gols de saldo, enquanto Botafogo tem 23, seguido de Atlético, com 22, e Flamengo, 14.

Com o triunfo ou empate de todos os quatro times na penúltima rodada, apenas uma derrota do Palmeiras contra o Cruzeiro e goleadas de Botafogo, Atlético-MG ou Flamengo tirariam o título das mãos da equipe alviverde.