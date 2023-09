Vinícius Junior é desfalque de última hora do Real Madrid devido a gastroenterite

O atacante brasileiro Vinícius Junior enfrentará um atraso em seu retorno às atividades pelo Real Madrid, após ter sido acometido por uma gastroenterite neste domingo (24). Como resultado, ele foi retirado da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para o aguardado clássico contra o Atlético de Madrid.

Inicialmente relacionado para o confronto, Vini Jr., que estava se recuperando de uma lesão na coxa que o manteve fora dos últimos três jogos, sofreu com uma súbita condição clínica, conforme anunciado pelo clube da Espanha. O Real Madrid não divulgou detalhes adicionais sobre o estado de saúde do jogador.

A gastroenterite parece ter afetado outros membros do elenco do Real Madrid nos últimos dias, de acordo com relatos da imprensa espanhola. A esperança é que Vinícius Junior esteja pronto para retornar às atividades na quarta-feira, quando o Real Madrid enfrentará o Las Palmas no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Volta atrasada

O último jogo de Vinícius pelo Real Madrid ocorreu há aproximadamente um mês, contra o Celta de Vigo, antes de ser afastado devido à lesão. O jogador voltou aos treinos na última semana, e Carlo Ancelotti indicou que não havia restrições para sua utilização neste domingo.

Na véspera do clássico, Vinícius Junior demonstrou estar em boa forma física, inclusive participando de brincadeiras com o companheiro de equipe Luka Modrić durante uma atividade recreativa. Na atual temporada, o camisa 7 atuou em apenas três jogos e marcou um gol pelo Real Madrid.

Além disso, Vinícius Junior foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos da Seleção Brasileira contra Venezuela e Uruguai, agendados para os dias 12 e 17 de outubro, nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. Essa convocação marca seu retorno à seleção após sua recuperação da lesão na coxa, que o havia mantido fora dos primeiros jogos sob o comando do novo treinador.