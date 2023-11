Vini Jr. lidera lista de jogadores mais rápidos do Campeonato Espanhol

Veloz como um foguete! O atacante brasileiro Vinícius Júnior, de 23 anos, é o maior jogador com velocidade máxima no Campeonato Espanhol, segundo o levantamento feito pelo jornal espanhol ‘Marca’. Segundo a publicação, o camisa 7 do Real Madrid alcançou 36 km/h, ficando à frente de Andrei Ratiu, do Rayo Vallecano, e Iñaki Williams, do Athletic Bilbao. Outro destaque da competição é o atacante Savinho, do Girona, que surge no top 10 com 35 km/h de velocidade máxima. Confira a lista!

Jogadores mais rápidos do Campeonato Espanhol

1- Vinicius Junior (Real Madrid) - 36 km/h

2- Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) - 35,6 km/h

3- Iñaki Williams (Athletic Bilbao) - 35,4 km/h

4- Assane Diao (Bétis) - 35,4 km/h

5- Samu Omorodion (Alavés) - 35,4 km/h

6- Marvin Park (Las Palmas) - 35,2 km/h

7- Savinho (Girona) - 35 km/h

8- Thierry Correia (Valencia) - 35 km/h

9- Dodi Lukebakio (Sevilla) - 34,9 km/h

10- Alberto Moreno (Villarreal) - 34,9 km/h

Mesmo com a marca histórica atingida, Vini Jr. será desfalque do clube merengue até fevereiro do ano que vem devido a uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão distal.

O atacante se machucou no último dia 14, aos 20 minutos do primeiro tempo, na derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)