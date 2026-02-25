VÍDEO: torcedores do Internacional fazem festa em hotel antes de jogo contra o Remo

Torcedores do Internacional fizeram festa em frente ao hotel onde a delegação colorada está concentrada, em Belém, antes do confronto contra o Clube do Remo. A partida ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A mobilização da torcida começou ainda no desembarque dos jogadores no aeroporto da capital paraense. Em seguida, os colorados seguiram até o hotel, localizado no bairro da Campina, onde aguardaram a chegada da delegação.

Na entrada do local, torcedores se aglomeraram e cantaram músicas tradicionais da torcida enquanto esperavam os atletas e a comissão técnica aparecerem. Jogadores e o treinador pararam para atender os fãs, distribuindo autógrafos e tirando fotos.

Durante a recepção, os torcedores utilizaram sinalizadores, deixando a entrada do hotel tomada por fumaça vermelha. O técnico da equipe foi um dos mais requisitados e posou para diversas selfies com os presentes.

As imagens da festa foram publicadas pelo setorista do Inter, Lucas Collar, e repercutiram entre os torcedores nas redes sociais.

Atualmente, o Internacional ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto, conquistado no empate com o Flamengo, na segunda rodada. Já o Leão Azul aparece em 16º lugar, com dois pontos, somados nos empates diante de Mirassol e Atlético-MG.