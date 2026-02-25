VÍDEO: torcedores do Internacional fazem festa em hotel antes de jogo contra o Remo Colorados recepcionaram delegação em Belém antes de duelo contra o Remo pela Série A Hannah Franco 25.02.26 10h22 Torcedores do Inter fazem festa em hotel antes de jogo em Belém. (Instagram/@lucascollar) Torcedores do Internacional fizeram festa em frente ao hotel onde a delegação colorada está concentrada, em Belém, antes do confronto contra o Clube do Remo. A partida ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A mobilização da torcida começou ainda no desembarque dos jogadores no aeroporto da capital paraense. Em seguida, os colorados seguiram até o hotel, localizado no bairro da Campina, onde aguardaram a chegada da delegação. VEJA MAIS Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A VÍDEO: duelo entre Remo e Internacional vira 'novela' nas redes sociais Caio Cappi publicou esquete nas redes antes do duelo pela Série A e encenou discussão entre os dois clubes Na entrada do local, torcedores se aglomeraram e cantaram músicas tradicionais da torcida enquanto esperavam os atletas e a comissão técnica aparecerem. Jogadores e o treinador pararam para atender os fãs, distribuindo autógrafos e tirando fotos. Durante a recepção, os torcedores utilizaram sinalizadores, deixando a entrada do hotel tomada por fumaça vermelha. O técnico da equipe foi um dos mais requisitados e posou para diversas selfies com os presentes. As imagens da festa foram publicadas pelo setorista do Inter, Lucas Collar, e repercutiram entre os torcedores nas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Atualmente, o Internacional ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto, conquistado no empate com o Flamengo, na segunda rodada. Já o Leão Azul aparece em 16º lugar, com dois pontos, somados nos empates diante de Mirassol e Atlético-MG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional clube do remo estádio do mangueirão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno 25.02.26 11h48 futebol Médico do Remo explica ausência de Diego Hernández contra o Internacional Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 Futebol E agora, Osorio cala ou arma os críticos? 25.02.26 10h53 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela 25.02.26 7h30