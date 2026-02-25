Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: torcedores do Internacional fazem festa em hotel antes de jogo contra o Remo

Colorados recepcionaram delegação em Belém antes de duelo contra o Remo pela Série A

Hannah Franco
fonte

Torcedores do Inter fazem festa em hotel antes de jogo em Belém. (Instagram/@lucascollar)

Torcedores do Internacional fizeram festa em frente ao hotel onde a delegação colorada está concentrada, em Belém, antes do confronto contra o Clube do Remo. A partida ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Mangueirão, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A mobilização da torcida começou ainda no desembarque dos jogadores no aeroporto da capital paraense. Em seguida, os colorados seguiram até o hotel, localizado no bairro da Campina, onde aguardaram a chegada da delegação.

VEJA MAIS

image Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo
O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A

image VÍDEO: duelo entre Remo e Internacional vira 'novela' nas redes sociais
Caio Cappi publicou esquete nas redes antes do duelo pela Série A e encenou discussão entre os dois clubes

Na entrada do local, torcedores se aglomeraram e cantaram músicas tradicionais da torcida enquanto esperavam os atletas e a comissão técnica aparecerem. Jogadores e o treinador pararam para atender os fãs, distribuindo autógrafos e tirando fotos.

Durante a recepção, os torcedores utilizaram sinalizadores, deixando a entrada do hotel tomada por fumaça vermelha. O técnico da equipe foi um dos mais requisitados e posou para diversas selfies com os presentes.

As imagens da festa foram publicadas pelo setorista do Inter, Lucas Collar, e repercutiram entre os torcedores nas redes sociais.

Atualmente, o Internacional ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto, conquistado no empate com o Flamengo, na segunda rodada. Já o Leão Azul aparece em 16º lugar, com dois pontos, somados nos empates diante de Mirassol e Atlético-MG.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Internacional

clube do remo

estádio do mangueirão

série a
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026

Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno

25.02.26 11h48

futebol

Médico do Remo explica ausência de Diego Hernández contra o Internacional

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Futebol

E agora, Osorio cala ou arma os críticos?

25.02.26 10h53

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

perda

Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos

Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias

25.02.26 8h53

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

Futebol

Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A

Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela

25.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda