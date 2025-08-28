VÍDEO: torcedora do Remo faz ensaio de 15 anos no Baenão e viraliza na web

A torcedora azulina Ysadora Borges escolheu o Baenão, estádio do Clube do Remo, como cenário do ensaio fotográfico em comemoração aos seus 15 anos. A produção incluiu também fotos na sede social do clube, em Belém. O ensaio foi publicado nas redes sociais e viralizou entre torcedores do Leão Azul.

As fotos foram feitas pelo fotógrafo Tony Gonçalves, que compartilhou um vídeo com os bastidores do trabalho. Em uma das imagens que mais chamaram atenção, Ysadora aparece sentada em cima do travessão de um dos gols do estádio, vestindo a roupa de debutante na cor azul marinho. Segundo o fotógrafo, a ideia surgiu durante o ensaio.

“Durante o ensaio me veio um pensamento louco na cabeça: ia ficar muito legal ela de vestido sentada em cima do travessão do gol”, explicou Tony. A jovem subiu com a ajuda de uma escada, que depois foi removida na edição.

O aniversário de Ysadora está marcado para setembro, mas os registros do ensaio já começaram a ser divulgados nas redes sociais da festa. Em um dos vídeos, ela aparece posando no gramado e correndo pelo campo.

“Esse aqui era um grande sonho. Um ensaio de 15 anos na sede e no estádio do seu time do coração! A mamãe e toda a equipe entraram nesse sonho junto com a Ysa, e agora é uma realidade!”, diz uma publicação da equipe da debutante.

Nos comentários, internautas elogiaram a ideia do ensaio temático e a qualidade das fotos. “Que bacana, as fotos ficaram perfeitas 😍🦁💙”, escreveu uma usuária. “Perfeito. Oh sonho ❤️🦁”, comentou outra.