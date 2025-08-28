VÍDEO: torcedora do Remo faz ensaio de 15 anos no Baenão e viraliza na web Ysadora Borges posou com vestido azul marinho no estádio do Remo, em Belém, e publicou registros nas redes sociais Hannah Franco 28.08.25 21h59 Torcedora azulina transforma o Baenão em cenário de ensaio de debutante; assista (Reprodução/Instagram) A torcedora azulina Ysadora Borges escolheu o Baenão, estádio do Clube do Remo, como cenário do ensaio fotográfico em comemoração aos seus 15 anos. A produção incluiu também fotos na sede social do clube, em Belém. O ensaio foi publicado nas redes sociais e viralizou entre torcedores do Leão Azul. As fotos foram feitas pelo fotógrafo Tony Gonçalves, que compartilhou um vídeo com os bastidores do trabalho. Em uma das imagens que mais chamaram atenção, Ysadora aparece sentada em cima do travessão de um dos gols do estádio, vestindo a roupa de debutante na cor azul marinho. Segundo o fotógrafo, a ideia surgiu durante o ensaio. VEJA MAIS VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local “Durante o ensaio me veio um pensamento louco na cabeça: ia ficar muito legal ela de vestido sentada em cima do travessão do gol”, explicou Tony. A jovem subiu com a ajuda de uma escada, que depois foi removida na edição. O aniversário de Ysadora está marcado para setembro, mas os registros do ensaio já começaram a ser divulgados nas redes sociais da festa. Em um dos vídeos, ela aparece posando no gramado e correndo pelo campo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Esse aqui era um grande sonho. Um ensaio de 15 anos na sede e no estádio do seu time do coração! A mamãe e toda a equipe entraram nesse sonho junto com a Ysa, e agora é uma realidade!”, diz uma publicação da equipe da debutante. Nos comentários, internautas elogiaram a ideia do ensaio temático e a qualidade das fotos. “Que bacana, as fotos ficaram perfeitas 😍🦁💙”, escreveu uma usuária. “Perfeito. Oh sonho ❤️🦁”, comentou outra. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo debutantes festa de 15 anos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE D Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 28.08.25 18h22 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30