VÍDEO: Torcedor do Remo faz promessa antes de jogo decisivo e viraliza: 'Vou andar só de calcinha'

Leão virou sobre o Goiás e garantiu vaga na Série A após mais de três décadas

Hannah Franco
fonte

Acesso do Remo à Série A faz torcedor viralizar com promessa inusitada (Instagram/@renanpinheiiro_)

A classificação histórica do Clube do Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro no último domingo (23/11) não trouxe apenas festa no Estádio do Mangueirão, trouxe também cobranças de promessas feitas pela torcida. Uma delas viralizou nas redes sociais: um torcedor azulino garantiu que desfilaria de calcinha caso o Leão conquistasse o acesso.

Em conversa descontraída com o criador de conteúdo paraense Renan Pinheiro, ainda antes da partida decisiva, Alan Kardec não fugiu do desafio. “Se o Remo subir, eu vou andar de calcinha cor-de-rosa lá no meu bairro”, afirmou. Em seguida, reforçou a promessa: “Eu tenho coragem, garoto. Meu nome é Alan Kardec, o rei do Espiritismo. Eu vou pagar essa parada”.

Minutos depois, no Mangueirão lotado, o acesso azulino foi confirmado. O Remo venceu o Goiás por 3 a 1, com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. A virada garantiu os 62 pontos necessários para colocar o clube na quarta colocação e encerrar uma espera de mais de 30 anos.

Nos comentários do vídeo publicado por Renan Pinheiro, internautas rapidamente começaram a cobrar o cumprimento da promessa. “Já estamos no aguardo do desfile”, brincou um torcedor. “Por isso o Remo ganhou, só pro tio andar de calcinha rosa. Tudo pelo entretenimento 👙”, comentou outra seguidora.

