VÍDEO: Torcedor do Remo faz promessa antes de jogo decisivo e viraliza: 'Vou andar só de calcinha' Leão virou sobre o Goiás e garantiu vaga na Série A após mais de três décadas Hannah Franco 24.11.25 22h59 Acesso do Remo à Série A faz torcedor viralizar com promessa inusitada (Instagram/@renanpinheiiro_) A classificação histórica do Clube do Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro no último domingo (23/11) não trouxe apenas festa no Estádio do Mangueirão, trouxe também cobranças de promessas feitas pela torcida. Uma delas viralizou nas redes sociais: um torcedor azulino garantiu que desfilaria de calcinha caso o Leão conquistasse o acesso. Em conversa descontraída com o criador de conteúdo paraense Renan Pinheiro, ainda antes da partida decisiva, Alan Kardec não fugiu do desafio. "Se o Remo subir, eu vou andar de calcinha cor-de-rosa lá no meu bairro", afirmou. Em seguida, reforçou a promessa: "Eu tenho coragem, garoto. Meu nome é Alan Kardec, o rei do Espiritismo. Eu vou pagar essa parada". VEJA MAIS Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo Minutos depois, no Mangueirão lotado, o acesso azulino foi confirmado. O Remo venceu o Goiás por 3 a 1, com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. A virada garantiu os 62 pontos necessários para colocar o clube na quarta colocação e encerrar uma espera de mais de 30 anos. Nos comentários do vídeo publicado por Renan Pinheiro, internautas rapidamente começaram a cobrar o cumprimento da promessa. "Já estamos no aguardo do desfile", brincou um torcedor. "Por isso o Remo ganhou, só pro tio andar de calcinha rosa. Tudo pelo entretenimento 👙", comentou outra seguidora. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)