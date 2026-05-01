VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu

Uma nova tendência nas redes sociais tem chamado atenção dos internautas: as chamadas “novelas de IA”, vídeos curtos produzidos com inteligência artificial que simulam histórias com personagens inusitados. Após o sucesso de conteúdos com frutas humanizadas, agora são os times de futebol que protagonizam as tramas.

Confira a novela de IA:

Em um dos vídeos que viralizaram recentemente, a história gira em torno de uma família formada por torcedores do Clube do Remo. Os personagens aparecem com rostos criados a partir dos escudos dos times, em formato humanizado.

No enredo, o filho decide contrariar a tradição familiar e afirma que não quer mais ser remista, dizendo que prefere torcer para o Paysandu, rival direto.

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A narrativa, construída em tom humorístico, também faz referências ao momento esportivo do Remo na Série A. Em um dos trechos, o personagem procura um “médico”, representado pelo Vasco, para tentar realizar uma espécie de “cirurgia” e se transformar em Paysandu.

O vídeo faz parte de uma série de conteúdos produzidos com inteligência artificial, que geralmente têm cerca de um minuto de duração e são divididos em episódios curtos.