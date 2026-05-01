Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu

Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista

Hannah Franco
fonte

IA cria novela com família remista e filho que quer ser Paysandu; assista (Reprodução/@roberio.rr_)

Uma nova tendência nas redes sociais tem chamado atenção dos internautas: as chamadas “novelas de IA”, vídeos curtos produzidos com inteligência artificial que simulam histórias com personagens inusitados. Após o sucesso de conteúdos com frutas humanizadas, agora são os times de futebol que protagonizam as tramas.

Confira a novela de IA:

Em um dos vídeos que viralizaram recentemente, a história gira em torno de uma família formada por torcedores do Clube do Remo. Os personagens aparecem com rostos criados a partir dos escudos dos times, em formato humanizado.

No enredo, o filho decide contrariar a tradição familiar e afirma que não quer mais ser remista, dizendo que prefere torcer para o Paysandu, rival direto.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Gringo Holandês revela carinho por Remo e Paysandu e exalta o futebol paraense
DJ e influenciador Lars Justin falou sobre o RexPa e disse que o futebol “fala a mesma língua em qualquer lugar do mundo”

image Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026
Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

A narrativa, construída em tom humorístico, também faz referências ao momento esportivo do Remo na Série A. Em um dos trechos, o personagem procura um “médico”, representado pelo Vasco, para tentar realizar uma espécie de “cirurgia” e se transformar em Paysandu.

O vídeo faz parte de uma série de conteúdos produzidos com inteligência artificial, que geralmente têm cerca de um minuto de duração e são divididos em episódios curtos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Re-Pa

Paysandu

clube do remo

inteligência artificial
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão

Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão

01.05.26 16h08

FUTEBOL

Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino

01.05.26 15h04

Futebol

Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2)

Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense.

01.05.26 12h02

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.

30.04.26 15h38

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

FILHO REBELDE

VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu

Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista

01.05.26 16h24

FUTEBOL

Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino

01.05.26 15h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda