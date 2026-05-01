VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista Hannah Franco 01.05.26 16h24 IA cria novela com família remista e filho que quer ser Paysandu; assista (Reprodução/@roberio.rr_) Uma nova tendência nas redes sociais tem chamado atenção dos internautas: as chamadas “novelas de IA”, vídeos curtos produzidos com inteligência artificial que simulam histórias com personagens inusitados. Após o sucesso de conteúdos com frutas humanizadas, agora são os times de futebol que protagonizam as tramas. Confira a novela de IA: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em um dos vídeos que viralizaram recentemente, a história gira em torno de uma família formada por torcedores do Clube do Remo. Os personagens aparecem com rostos criados a partir dos escudos dos times, em formato humanizado. No enredo, o filho decide contrariar a tradição familiar e afirma que não quer mais ser remista, dizendo que prefere torcer para o Paysandu, rival direto. VEJA MAIS VÍDEO: Gringo Holandês revela carinho por Remo e Paysandu e exalta o futebol paraense DJ e influenciador Lars Justin falou sobre o RexPa e disse que o futebol “fala a mesma língua em qualquer lugar do mundo” Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial A narrativa, construída em tom humorístico, também faz referências ao momento esportivo do Remo na Série A. Em um dos trechos, o personagem procura um “médico”, representado pelo Vasco, para tentar realizar uma espécie de “cirurgia” e se transformar em Paysandu. O vídeo faz parte de uma série de conteúdos produzidos com inteligência artificial, que geralmente têm cerca de um minuto de duração e são divididos em episódios curtos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Re-Pa Paysandu clube do remo inteligência artificial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão 01.05.26 16h08 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 FILHO REBELDE VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista 01.05.26 16h24 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04