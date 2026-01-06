Vídeo: Neymar ostenta com avião, helicóptero e 'Batmóvel' que valem mais de R$ 300 milhões Os artigos luxuosos do atleta foram personalizados na cor preta e com referência ao Batman. Estadão Conteúdo 06.01.26 13h43 O atacante Neymar ostentou nas redes sociais alguns dos artigos de luxo que possui. O jogador do Santos postou um vídeo e fotos com seu jatinho particular, um helicóptero e o carro no estilo "Batmóvel". Os itens valem mais de R$ 300 milhões. Só o avião, do modelo Dessault Falcon 900LX, com capacidade para 14 pessoas, é avaliado em R$ 250 milhões. A réplica de "Batmóvel" custa mais de R$ 8 milhões e tem potência de até 500 cavalos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu' De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema Neymar curte show de pagode e promete fazer o 'impossível' para a Copa: 'Alô, Ancelotti!' Merece? Em um ano no Santos, Neymar disputou apenas 28 partidas, fez 11 gols e deu 4 assistências. O jogador do Santos passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, ainda antes do Natal. Neymar deve voltar a jogar no início de fevereiro. O atacante acertou a renovação de contrato com o clube paulista até o final de 2026. Foi o terceiro acordo do camisa 10 desde o retorno ao Santos, na temporada passada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar avião helicóptero batimóvel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53