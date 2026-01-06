Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Neymar ostenta com avião, helicóptero e 'Batmóvel' que valem mais de R$ 300 milhões

Os artigos luxuosos do atleta foram personalizados na cor preta e com referência ao Batman.

Estadão Conteúdo

O atacante Neymar ostentou nas redes sociais alguns dos artigos de luxo que possui. O jogador do Santos postou um vídeo e fotos com seu jatinho particular, um helicóptero e o carro no estilo "Batmóvel".

Os itens valem mais de R$ 300 milhões. Só o avião, do modelo Dessault Falcon 900LX, com capacidade para 14 pessoas, é avaliado em R$ 250 milhões. A réplica de "Batmóvel" custa mais de R$ 8 milhões e tem potência de até 500 cavalos.

VEJA MAIS

image Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu'
De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema

image Neymar curte show de pagode e promete fazer o 'impossível' para a Copa: 'Alô, Ancelotti!'
Merece? Em um ano no Santos, Neymar disputou apenas 28 partidas, fez 11 gols e deu 4 assistências.

O jogador do Santos passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, ainda antes do Natal. Neymar deve voltar a jogar no início de fevereiro.

O atacante acertou a renovação de contrato com o clube paulista até o final de 2026. Foi o terceiro acordo do camisa 10 desde o retorno ao Santos, na temporada passada.

