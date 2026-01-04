Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu' De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema Estadão Conteúdo 04.01.26 15h07 Neymar Jr. (Instagram @neymarjr) O pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no fim de novembro do ano passado. Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O relato foi feito durante um jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo. O vídeo da conversa foi divulgado no canal Rafa Tecla T, no YouTube. De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema, o que agravou o quadro emocional. Ele destacou a dificuldade em conter o filho dentro de campo e explicou a decisão de afastá-lo temporariamente das atividades. "Estávamos medindo o Neymar toda hora, toda hora tentávamos tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa. Você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele está lá atrás, pedindo bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. Como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma." Segundo o pai do jogador, a situação se agravou quando a lesão foi divulgada publicamente, o que afetou diretamente o estado psicológico do atacante. "Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar. Agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora." Neymar Pai contou que, ao conversar com o filho após o episódio, ouviu do atacante um desabafo que indicava a possibilidade de parar de jogar. "Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'Filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e fala: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'." Ainda segundo o relato, a conversa seguiu com um apelo para que o jogador não se deixasse influenciar por críticas externas. "Eu falei. 'Cara, o que você quer fazer?' Comecei a conversar com ele, falar com ele algumas coisas: 'Sabe o que é? Tem uma narrativa aí. Uns caras aí que são muito barulhentos, muito pouca gente, mas são barulhentos pra chuchu, e que querem fazer você desistir. Se a gente desistir... Falta muito pouco, cara. São seis meses. Depois de junho, julho, não sei se vamos ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que cumprimos a nossa missão, se for campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora'." Após a conversa, Neymar decidiu esperar o dia seguinte para avaliar como se sentiria fisicamente e voltou a treinar com o elenco do Santos. "Aí ele me escuta, a gente conversa bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os negócios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Meu, tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá." A resposta definitiva veio no jogo contra o Sport, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0, na Vila Belmiro, o que, segundo o pai, mudou o cenário. "Ele vai para o jogo, a gente torcendo pra alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'Agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'Dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada." Na véspera do Ano Novo, Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por mais uma temporada, até o fim de dezembro. O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no último dia 22 e segue em processo de recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53