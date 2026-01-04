Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu'

De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema

Estadão Conteúdo
fonte

Neymar Jr. (Instagram @neymarjr)

O pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no fim de novembro do ano passado. Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico.

O relato foi feito durante um jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo. O vídeo da conversa foi divulgado no canal Rafa Tecla T, no YouTube.

De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema, o que agravou o quadro emocional. Ele destacou a dificuldade em conter o filho dentro de campo e explicou a decisão de afastá-lo temporariamente das atividades.

"Estávamos medindo o Neymar toda hora, toda hora tentávamos tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa. Você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele está lá atrás, pedindo bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. Como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma."

Segundo o pai do jogador, a situação se agravou quando a lesão foi divulgada publicamente, o que afetou diretamente o estado psicológico do atacante.

"Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar. Agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora."

Neymar Pai contou que, ao conversar com o filho após o episódio, ouviu do atacante um desabafo que indicava a possibilidade de parar de jogar.

"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'Filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e fala: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'."

Ainda segundo o relato, a conversa seguiu com um apelo para que o jogador não se deixasse influenciar por críticas externas.

"Eu falei. 'Cara, o que você quer fazer?' Comecei a conversar com ele, falar com ele algumas coisas: 'Sabe o que é? Tem uma narrativa aí. Uns caras aí que são muito barulhentos, muito pouca gente, mas são barulhentos pra chuchu, e que querem fazer você desistir. Se a gente desistir... Falta muito pouco, cara. São seis meses. Depois de junho, julho, não sei se vamos ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que cumprimos a nossa missão, se for campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora'."

Após a conversa, Neymar decidiu esperar o dia seguinte para avaliar como se sentiria fisicamente e voltou a treinar com o elenco do Santos.

"Aí ele me escuta, a gente conversa bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os negócios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Meu, tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá."

A resposta definitiva veio no jogo contra o Sport, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0, na Vila Belmiro, o que, segundo o pai, mudou o cenário.

"Ele vai para o jogo, a gente torcendo pra alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'Agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'Dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada."

Na véspera do Ano Novo, Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por mais uma temporada, até o fim de dezembro. O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no último dia 22 e segue em processo de recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda