VÍDEO: Craque Neto declara apoio ao Clube do Remo: 'Torcer muito pro Remo subir'

Durante o programa Apito Final, da Band, o ex-jogador e apresentador Craque Neto manifestou publicamente seu apoio ao Clube do Remo na disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Conhecido por suas opiniões contundentes, Neto afirmou ter simpatia pelo time paraense.

“Queria dizer que o Remo vai subir. A todos os remistas, uma torcida incrível, maravilhosa, uma das maiores torcidas desse país. Uma das torcidas mais apaixonadas é a do time do Remo, são os remistas”, afirmou o apresentador, lembrando o carinho que sempre teve pelo time.

Durante o programa, Neto também relembrou o último clássico Re-Pa: “Aí, ó, Remo e Paysandu, o Remo arrebentando. Que torcida! Que time! Que coisa maravilhosa! Aí, ó, mais um golaço do Remo”. Ao final, reforçou: “Torcer muito para o Remo subir para a primeira divisão, o que seria maravilhoso para os remistas. Um beijo no coração de vocês todos”.

Em 2024, Neto já havia declarado sua preferência pelo Leão Azul: “Remo. Sempre foi o Remo. Com todo respeito ao Paysandu, mas o Remo pra mim, é o time que mais gosto. É o grande Remo”, disse na ocasião.

A temporada de 2025 do Clube do Remo tem sido apontada como a mais surpreendente desde o início do século. Com a equipe firme na briga pelo acesso à Série B e próxima de retornar à elite nacional após 31 anos, o Leão Azul vive a possibilidade de uma virada histórica.

Caso consiga a promoção, o clube terá um calendário intenso em 2026, disputando a Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro já no mês de janeiro.