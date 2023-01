Victoria Lee, lutadora 'prodígio' do MMA, morre aos 18 anos

Victoria Lee, lutadora conhecida como “prodígio do MMA”, morreu no dia 26 de dezembro. O anúncio foi divulgado somente no último domingo (9) nas redes sociais de sua irmã mais velha, a também lutadora Angela Lee, e pelo ONE Championship, organização que a atleta fazia parte. A causa da morte não foi informada pelos familiares.

"Em 26 de dezembro de 2022, nossa família passou por algo que ninguém deveria ter de passar. É incrivelmente difícil de dizer isso. Nossa Victoria faleceu", escreveu Angela, irmã da lutadora.

"Cada pequena coisa me faz pensar em você. Dos raios de sol, ao pôr do sol. Você nos ensinou a ver a beleza nas coisas simples. Você era nossa luz brilhante. Nosso sol. E isso nunca vai mudar", completou a irmã de Victoria.

Carreira

Victoria estreou no MMA aos 16 anos, já como integrante do ONE Championship e venceu sua primeira luta por finalização. Até 2021, a atleta subiu ao octógono para três combates e venceu todos. Com o grande desempenho, a jovem, natural do Havaí (EUA), ficou conhecida com o apelido de “Prodígio”.

A lutadora decidiu fazer uma pausa na carreira, em 2022, para focar nos estudos. Victoria planejava voltar a competir no octógono em 2023, em uma luta que já estava marcada para acontecer em Bangkok, na Tailândia, no dia 13 de janeiro.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)