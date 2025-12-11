Vasco vence Fluminense de virada na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil O vencedor do próximo confronto vai enfrentar Corinthians ou Cruzeiro Estadão Conteúdo 11.12.25 22h22 Com um gol de Vegetti, aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco derrotou o Fluminense, por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, no Maracanã, no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. O segundo será no domingo, às 20h30, mais uma vez no Maracanã. O vencedor deste confronto vai enfrentar Corinthians ou Cruzeiro. O Vasco começou pressionando o Fluminense. Com a bola, o time de São Januário trocou passes rápidos, sempre em direção ao gol. O time tricolor suportou o ímpeto inicial do adversário e, aos poucos, buscou ser agressivo. Aos seis minutos, Lucho Acosta mandou por cima do travessão uma boa oportunidade. Com dez minutos, o Fluminense já havia 'tomado' a bola, enquanto o Vasco se preparou para os contra-ataques. Mas em uma saída de bola errada, por pouco Puma Rodriguez não abriu o placar para o time vascaíno. A resposta do time das Laranjeiras foi rápida e o goleiro Léo Jardim recebeu cartão amarelo por fazer falta em Acosta. VEJA MAIS Copa do Brasil terá duas vagas à Libertadores; Remo, Paysandu e mais quatro paraenses estão na briga Além da dupla Re-Pa, o torneio nacional terá Castanhal, Águia de Marabá, Tuna Luso e Bragantino Dorival amplia sequência iniciada em 2017 na Copa do Brasil após vitória do Corinthians Timão garantiu pequena vantagem fora de casa e técnico Dorival Júnior busca mais um título Na cobrança de falta ensaiada, a bola chegou para Serna, que bateu e contou com o desvio em Andrés Gómez para abrir o placar, aos 20 minutos. O gol esquentou o clima. Aos 23, quase todos os jogadores se envolveram em uma grande confusão no meio de campo. O árbitro Raphael Claus preferiu chamara a atenção dos jogadores a aplicar cartões. O panorama do jogo mudou mais uma vez com o gol do Fluminense. O Vasco voltou a ficar mais com a bola no campo de ataque, mas sem talento para furar o bloqueio adversário. Só aos 31 minutos, Barros arriscou um chute cruzado, mas errou o alvo. O lance animou o Vasco, que passou a abusar das bolas alçadas na área, mas o método só foi dar certo nos acréscimos, quando Thiago Silva falhou e deixou a bola para Andrés Góme, que bateu por cima do travessão de Fábio. O segundo tempo começou 'quente' com duas confusões entre os jogadores. Mas no primeiro ataque, aos cinco minutos, Rayan empatou para o Vasco. O gol pareceu desequilibrar o Fluminense, que só não levou o segundo gol, aos oito minutos porque Fábio fez bela defesa. O jogo ficou equilibrado e os times se revezaram no ataque, mas foram poucas as oportunidades criadas. Aos 25, Puma Rodriguez cabeceou, após escanteio cobrado por Philippe Coutinho pelo lado esquerdo, e acertou de raspão a trave direita de Fábio. O Fluminense voltou a ser perigoso no final e Keno teve a chance de finalizar, mas bateu fraco para fácikl defesa de Léo Jardim, aos 37 minutos. O Vasco respondeu com Andrés Gómez. Quando tudo parecia levar para o empate, Rayan iniciou a jogada que teve a finalização de cabeça do artilheiro Vegetti, aos 48 minutos. Grande virada do Vasco. FICHA TÉCNICA VASCO 2 X 1 FLUMINENSE VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes (Hugo Moura), Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Everaldo e Serna. Técnico: Luis Zubeldía. GOLS - Serna aos 20 minutos do primeiro tempo. Rayan aos cinco e Vegetti aos 48 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Léo Jardim e Vegetti. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 7.453.018,50. PÚBLICO - 64.990 presentes (61.983 pagantes). LOCAL - Maracanã, Rio (RJ). 