Dorival amplia sequência iniciada em 2017 na Copa do Brasil após vitória do Corinthians Timão garantiu pequena vantagem fora de casa e técnico Dorival Júnior busca mais um título Estadão Conteúdo 11.12.25 11h58 O Corinthians abriu vantagem nas semifinais da Copa do Brasil, superando o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, 10. O gol foi assinalado pelo holandês Memphis Depay, em partida disputada no Mineirão. O time alvinegro tem o técnico Dorival Júnior como importante trunfo para tentar chegar à final e conquistar o título. O duelo de volta entre Corinthians e Cruzeiro ocorre no domingo, na Neo Química Arena, em Itaquera. Dorival já venceu a Copa do Brasil em três oportunidades: 2010 (pelo Santos), 2022 (pelo Flamengo) e 2023 (pelo São Paulo). Retrospecto de Dorival Júnior na Copa do Brasil O treinador não disputou o torneio no ano passado, pois estava dirigindo a seleção brasileira. Nos últimos anos, ele tem atingido números impressionantes na Copa do Brasil. Dorival não sabe o que é ser eliminado do torneio mata-mata desde as quartas de final de 2016, quando estava no Santos e sua equipe caiu diante do Internacional. De lá para cá, comandando diferentes equipes, esteve em 14 confrontos, obtendo a classificação em todos eles. Desde 2022, Dorival Júnior fez 26 jogos pela Copa do Brasil, com 19 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. Corinthians na atual edição da Copa do Brasil Na atual edição da competição, sob o seu comando, o Corinthians tem sete vitórias em sete partidas. A equipe marcou nove gols e não sofreu nenhum. Antes de pegar o Cruzeiro, o time paulista eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR. A performance mantém a equipe com chances de avanço. Análise de Dorival Júnior após o confronto "Temos que ter consciência de que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto", disse Dorival. O técnico ressaltou a importância da "pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro". Ele elogiou o adversário como "uma equipe excelente, muito bem treinada". Dorival comparou com o próprio Corinthians, destacando a igualdade no jogo. "Por isso a igualdade no jogo, as equipes buscando gol a todo momento", pontuou. Ele observou que "em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros o Corinthians". O técnico classificou o confronto como "um jogo de alto nível em razão da maneira como as duas equipes se enfrentaram".