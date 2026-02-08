Vai ter jogo da NFL no Brasil em 2026? Veja onde, quando e quem jogará

A National Football League (NFL) confirmou que o Brasil terá mais uma edição do chamado NFL International Series em 2026, com um jogo oficial da temporada regular sendo disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além disso, a liga anunciou oficialmente que o Dallas Cowboys será o time mandante da partida que marcará a primeira vez que o Maracanã recebe um jogo oficial da NFL na história. A partida será válida pela temporada regular de 2026, mas adversário, data e horário ainda não foram divulgados pelas autoridades da liga.

VEJA MAIS

O NFL Rio Game 2026 faz parte da estratégia da liga de expandir sua presença global: em 2026 a NFL terá um recorde de nove jogos internacionais programados em países como Reino Unido, México, Austrália, França, Alemanha, Espanha e Brasil.

Quem jogará e quando pode acontecer

Embora os Cowboys já estejam confirmados como mandantes do jogo no Brasil, a liga ainda não anunciou quem será o adversário nem a data exata da partida. A expectativa é que essas informações sejam divulgadas mais perto da divulgação oficial do calendário da NFL, provavelmente entre maio e junho de 2026.

Fontes esportivas apontam que a partida deve ocorrer entre o fim de setembro e o início de outubro de 2026, alinhada ao início da temporada regular — período em que as equipes disputam jogos oficializados que contam para a classificação do campeonato.

Histórico da NFL no Brasil

O jogo no Rio de Janeiro será o próximo capítulo na presença crescente da NFL no Brasil. Em 2024, a liga jogou pela primeira vez no país com um confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Arena Corinthians, em São Paulo. Em 2025, a segunda edição apresentou os Kansas City Chiefs contra os Los Angeles Chargers no mesmo estádio.

A inclusão do Maracanã no calendário reforça o compromisso da NFL com o Brasil como um mercado importante — estimativas da liga indicam mais de 36 milhões de fãs no país, tornando-o um dos maiores mercados internacionais fora dos Estados Unidos.

O que muda para os torcedores

A realização de um jogo oficial em território brasileiro cria uma oportunidade única para os fãs presenciarem de perto uma partida da principal liga de futebol americano do mundo sem precisar viajar para os Estados Unidos ou Europa. Além do jogo, a NFL costuma promover eventos paralelos, como fan experiences e atividades para engajar fãs locais.

Ingressos, datas e mais detalhes serão anunciados oficialmente pela NFL nas próximas semanas. Torcedores interessados podem acompanhar as atualizações no site oficial da liga e nas redes sociais da NFL Brasil.

Essa será mais uma etapa da NFL em seu plano de internacionalização, conectando a paixão pelo esporte aos públicos globais e consolidando o Brasil como um destino regular na rota de jogos da liga.