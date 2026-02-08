Super Bowl LX: guia completo para entender o que é e como funciona o futebol americano da NFL Baseado em estratégia e força, o futebol americano é apaixonante. Saiba mais e conheça! O Liberal 08.02.26 19h22 Principal competição de futebol americano do mundo ainda está indefinida (Divulgação) Neste domingo, 8 de fevereiro de 2026, acontece o Super Bowl LX, a grande final do futebol americano profissional dos Estados Unidos, disputada entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia. A partida começa às 20h30 (horário de Brasília) e será transmitida por várias plataformas de TV e streaming. Para quem quer assistir ao evento pela primeira vez ou entender melhor como funciona o futebol americano e o que torna o Super Bowl tão especial, preparamos este guia com explicações claras sobre as regras, a dinâmica do jogo e curiosidades. O que é o Super Bowl e por que ele é tão importante? O Super Bowl é o jogo que decide o campeão da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano do mundo. Ele ocorre anualmente no início de fevereiro e reúne os campeões das duas conferências que compõem a liga, a American Football Conference (AFC) e a National Football Conference (NFC). Ao longo dos anos, o Super Bowl se tornou muito mais que um jogo esportivo: é um dos eventos televisivos mais assistidos globalmente, conhecido também pelos comerciais especiais e pelo espetáculo musical do intervalo (o Halftime Show). Nesta edição, o show do intervalo será liderado pelo artista Bad Bunny, atraindo público de todo o mundo. VEJA MAIS Super Bowl LX: quem joga, que horas começa e onde assistir a final da NFL neste domingo (8)? Patriots e Seahawks fazem o segundo confronto decisivo entre as duas franquias. Você sabia? Tom Brady tem mais títulos de Super Bowl que todos os times da NFL Se o New England vencer o Seattle Seahawks na grande final da NFL, chegará seu sétimo título e o desempate com o ex-quarterback Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais O show do intervalo só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos. Como funciona o futebol americano da NFL? O futebol americano da NFL é um esporte de alto impacto estratégico, jogado por duas equipes de 11 jogadores em campo disputando a posse da bola oval em um campo de 120 jardas (aproximadamente 110 metros) de comprimento. Objetivo do jogo Cada equipe busca marcar mais pontos que o adversário ao final do tempo regulamentar. O principal objetivo é avançar a bola até a área de pontuação do adversário, chamada end zone, onde um touchdown vale seis pontos. A partir daí, os times podem tentar um ponto extra ou uma conversão de dois pontos. Estrutura do jogo e tempo Uma partida tem quatro períodos de 15 minutos cada (quartos), com o relógio frequentemente parando por jogadas, penalidades ou timeouts. A duração total de uma transmissão costuma ser muito maior, com cerca de 3 horas e 45 minutos por conta de interrupções, revisões e intervalos publicitários. Principais formas de pontuação Touchdown (6 pontos): quando a bola é levada até a end zone adversária. Extra point (1 ponto): chute após o touchdown. Conversão de dois pontos (2 pontos): tentativa de cruzar novamente a end zone após o touchdown. Field goal (3 pontos): chute entre as traves durante a jogada. Safety (2 pontos): quando o time atacante é derrubado com a bola na própria end zone. Downs e avanço do jogo A equipe com a bola tem quatro tentativas, chamadas downs (descidas), para avançar pelo menos 10 jardas. Se conseguir, ganha um “first down” e reseta o contador para mais quatro descidas. Caso não avance, a posse da bola pode ser revertida ao adversário. Posses, pontuações e estratégias Quando uma equipe não acredita que possa avançar o suficiente em uma quarta descida, ela pode optar por chutar (punt) a bola para o time adversário, buscando empurrá-lo para trás na posição de campo. Interceptações (quando a defesa captura um passe) e fumbles (quando a bola cai) também resultam na mudança de posse. Prorrogação no Super Bowl Em caso de empate ao final do tempo regulamentar no Super Bowl, a partida vai para a prorrogação, em que cada equipe tem ao menos uma chance de posse de bola, a menos que um safety ocorra de imediato. A equipe com mais pontos após essa fase vence. Curiosidades sobre o evento O Super Bowl é identificado com algarismos romanos — neste ano, LX representa o número 60 — para evitar confusão com anos civis. O vencedor recebe o Troféu Vince Lombardi, em homenagem ao lendário treinador. A final da NFL não é apenas um jogo, mas um espetáculo que combina esporte, música e cultura pop global. 