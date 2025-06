Vai ao Mundial de Clubes? Conheça regras importantes dos EUA antes de embarcar

O Mundial de Clubes da Fifa está prestes a começar. A partir do dia 14, 32 clubes de todo o mundo se enfrentarão em busca da taça do principal torneio da modalidade. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato receberá milhares de turistas - incluindo muitos brasileiros, que acompanharão Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras em seus jogos.

Para ajudar os viajantes, o Estadão preparou um pequeno guia de orientação para viagens aos Estados Unidos. O texto inclui informações sobre clima e fuso horário do país, além de regras para consumo de álcool e cigarros, itens proibidos nos estádios e necessidade de vacinação.

CLIMA E FUSO HORÁRIO Enquanto no Brasil junho e julho são meses mais frios, nos Estados Unidos, é tempo de verão. Mais ao norte do país, as tardes são quentes, enquanto as manhãs e as noites ficam mais frescas. Ao sul, o clima é mais tropical. As temperaturas variam entre os 25ºC e 35ºC.

Já os fusos horários variam de acordo com a região. Desconsiderando o Alasca e o Havaí, o território norte-americano possui quatro fusos. A Hora Padrão do Leste (Eastern Standard Time) abrange os estados da costa atlântica do país (onde jogarão Fluminense, Palmeiras e Flamengo) e os dois terços orientais do vale de Ohio. Ela está cinco horas atrás do horário de Greenwich (-5 UTC) e duas horas atrás do horário de Brasília.

Já o Botafogo joga na Hora Padrão do Pacífico (Pacific Standard Time), isto é, a -8 UTC. O clube carioca estará oito horas atrás do padrão de Greenwich e cinco horas atrás do horário de Brasília. O fuso abrange os estados da costa do Pacífico e Nevada.

Entre os dois extremos, há ainda a Hora Padrão Central (Central Standard Time), a -6 UTC, na costa do Golfo, vale do Mississipi e Grandes Planícies; e a Hora Padrão da Montanha (Mountain Standard Time), a -7 UTC, nos estados que possuem as Montanhas Rochosas.

PODE BEBER? E FUMAR? Diferentemente do Brasil, a idade mínima legal para beber nos Estados Unidos é de 21 anos. Ainda que brasileiros, pessoas com menos do que essa idade não têm permissão para consumir bebidas alcoólicas no país estrangeiro. Além disso, não são todos os estados que permitem que álcool seja consumido em locais públicos.

De maneira geral, não é legal ainda que motoristas de carro portem bebidas alcoólicas. Conhecidas como "Leis dos Recipientes Abertos", as regras proíbem que bebidas sejam levadas em garrafas, latas ou outros frascos sem lacre em locais acessíveis do veículo. Em muitas unidades federativas é proibido inclusive que os passageiros carreguem esse tipo de substância.

Para fumar, a idade é a mesma. A lei federal "Tabaco 21", vigente desde 2024, proíbe que produtos de tabaco sejam vendidos para menores de 21 anos. Entre eles, estão cigarros, fumo para mascar, tabaco para narguilé, charutos, cachimbo e cigarros eletrônicos. Já a cannabis não é permitida em todos os estados.

COM O QUE POSSO ENTRAR NO ESTÁDIO? Os times brasileiros jogarão, ao todo, em seis estádios diferentes na primeira fase da competição: Lincoln Financial Field, Camping World Stadium, MetLife Stadium, Hard Rock Stadium, Lumen Field e Rose Bowl Stadium. Todas as arenas possuem regras semelhantes sobre quais objetos são ou não permitidos em suas dependências.

Em geral, não é possível levar bebidas alcoólicas para os estádios. Isso não significa, porém, que álcool seja proibido no local: dentro das arenas, há venda de bebidas, mas a administração tem o direito de não permitir que alguém que pareça embriagado ou menor de idade faça a compra.

Também há muita restrição quanto às bolsas que podem entrar. São elas: sacos de plástico transparente, vinil ou PVC e que não excedam 30cm x 15cm x 30cm, bolsinhas de mão que não ultrapassem 11,5cm x 16,5cm e sacos transparentes de alimentos. Bolsas maiores que isso relacionadas a condições médicas são liberadas, sob inspeção.

Não é permitida a entrada de latas de aerossol, animais (exceto os de suporte), balões, capacetes, drones, câmeras com lentes maiores do que 5 polegadas, bolas, artefatos pirotécnicos, cigarros eletrônicos, alimentos não embalados em sacos transparentes, bastões de selfie, ponteiros laser, computadores portáteis, guarda-chuvas, carrinhos de bebê e quaisquer outros objetos que possam ser atirados ao campo.

É permitida a entrada de placas, faixas e bandeiras menores que 18cm x 24cm (desde que relacionadas com o evento esportivo), pequenos rádios (desde que usados com fones de ouvido), protetor solar, medicamentos, itens para cuidado de bebês (como mamadeiras), e garrafas de água plásticas vazias. Alguns estádios possuem banheiros para todos os gêneros e salas de amamentação.

PRECISO DE VACINA PARA ENTRAR NOS EUA? Os Estados Unidos não exigem qualquer vacina para entrar em seu território - nem mesmo a da covid-19 ou ainda a da febre amarela. No entanto, o turista precisa tomar cuidado e checar se o país no qual ele fará escala, seja para ir ou para voltar do país norte-americano, não exige algum comprovante de vacinação.

Países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru, Panamá, entre outros, exigem o Certificado Internacional de Vacinação (CIVP). O CIVP é um documento que comprova a vacinação da febre amarela. Ele pode ser feito online, por meio do site do governo federal.