Vagas preenchidas! Confira quem são as equipes que vão disputar o Parazão 2025

O Capitão Poço conseguiu uma classificação histórica para a elite do futebol estadual. Em 2025, o time do nordeste do Pará, que venceu o Paragominas na semifinal da Segundinha, disputará o Campeonato Paraense ao lado de outros 11 clubes.

Além do CAP, o Independente também subiu de divisão e disputará o Parazão em 2025. Os novatos vão duelar contra os outros 10 times remanescentes da temporada de 2024: Paysandu, atual campeão, Remo, vice-campeão, Águia de Marabá, Tuna Luso, São Francisco, Santa Rosa, Bragantino, Caeté, Cametá e Castanhal.

Quando começa o Parazão?

Conforme a tabela base divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o campeonato começa no dia 18 de janeiro. Paysandu, Remo e Tuna Luso serão cabeças de chave dos grupos A, B e C. Cada grupo contará com quatro equipes e os jogos serão apenas entre os grupos, em turno único.

VEJA MAIS



A primeira fase do torneio está prevista para terminar no dia 16 de fevereiro. Após oito rodadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final e as duas piores serão rebaixadas para a Série B1.

Já nas quartas de final, o time eliminado automaticamente disputará a Copa Grão-Pará, que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2026. As outras duas vagas do torneio nacional são destinadas ao campeão e vice do Parazão.

O primeiro clássico do Campeonato Paraense 2025 será Paysandu x Tuna e está marcado para a 3ª rodada da fase de grupos. Já na 5ª rodada, Tuna x Remo se enfrentam. O clássico Re-Pa, o primeiro da temporada, deve ocorrer entre os dias 8 ou 9 de fevereiro, na 7ª rodada.

No próximo dia 7 de dezembro, durante o Congresso Técnico da FPF, serão feitos os sorteios para definir os times de cada grupo.

Times garantidos no Parazão 2025:

Paysandu (campeão de 2024)

Remo (vice-campeão de 2024)

Tuna Luso

Águia de Marabá

São Francisco

Santa Rosa

Bragantino

Caeté

Cametá

Castanhal