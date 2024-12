Capitão Poço vence o Paragominas, garante vaga na decisão da Segundinha e acesso à elite do Parazão

O Capitão Poço está garantido na elite do Campeonato Paraense de 2025! O CAP venceu o Paragominas neste domingo (1º), na Arena Verde, com um placar de 3 a 0. Com isso, o clube conquistou a vaga para a final da Série B1 do Parazão e o acesso à Primeira Divisão do Estadual.

Na partida de ida da semifinal, o duelo entre as duas equipes terminou empatado em 0 a 0. Por isso, quem vencesse neste jogo, independentemente do placar, conquistava a vaga.

O resultado foi definido com os gols de Natan, que recebeu um passe de Alex Silva para marcar o primeiro gol do Capitão Poço na partida.

O segundo veio dos pés de Alex Silva, que já havia dado o passe para o primeiro gol. O jogador recebeu a bola pela esquerda, trabalhou bem a jogada e chutou cruzado para fazer 2 a 0 para o CAP. O atleta ainda teve ímpeto para fazer mais.

Em uma jogada de dupla, Alex tabelou com o companheiro de equipe, invadiu a área e chutou na saída do goleiro. Com isso, o Capitão Poço garantiu a vitória por 3 a 0, a vaga na grande decisão e o acesso à elite do Parazão.

A grande decisão será contra o Independente, que superou o Carajás na primeira semifinal. A tabela detalhada com os dias e horários dos jogos da final será divulgada.