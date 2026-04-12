UFC 327: brasileiro nocauteia russo, impressiona Trump e faz resenha com líder dos EUA Paulo Borrachinha venceu Azamat Murzakanov e comemorou com uma dança em homenagem a Donald Trump Estadão Conteúdo 12.04.26 9h32 Paulo Borrachinha e Donald Trump () Paulo Borrachinha marcou a estreia nos meio-pesados com vitória e um momento que chamou atenção fora do octógono. Neste sábado, em Miami, o brasileiro venceu Azamat Murzakanov por nocaute técnico no terceiro round, no UFC 327, e comemorou com uma dança em homenagem a Donald Trump, que acompanhava o evento de perto e fez questão de aplaudir o lutador. A cena seguiu após o fim da luta. Ainda no calor da vitória, Borrachinha foi até a beira do octógono, cumprimentou o presidente dos Estados Unidos e trocou algumas palavras, em um dos registros mais comentados da noite. Vale lembrar que o histórico card do UFC Casa Branca, marcado para 14 de junho, segue ganhando forma nos bastidores e já reúne nomes de peso. Entre eles, Alex Poatan, escalado para disputar o título interino dos pesados contra Ciryl Gane, além dos brasileiros Diego Lopes e Maurício Ruffy. A luta principal será a unificação do cinturão dos leves, entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Dentro do octógono, Borrachinha construiu uma atuação consistente, controlando o ritmo e impondo seu jogo até o desfecho no terceiro assalto. Com o resultado, o brasileiro emplaca a segunda vitória consecutiva, ambas sobre russos, e reforça o bom momento na carreira. Ao falar ainda no cage, ele destacou a disposição para atuar em diferentes categorias e reforçou o objetivo de protagonizar lutas empolgantes. "Não era fácil, mas a minha mentalidade é de poder me sacrificar para alcançar os meus objetivos. No meio-pesado, posso provar minhas habilidades e protagonizar bem no octógono. Eu quero dar grandes shows, não importa em qual categoria ou contra quem, estou aqui para colocar fogo no octógono", afirmou. A LUTA O combate começou com Borrachinha mais solto, trabalhando chutes e controlando a distância para evitar as investidas de Murzakanov. O russo tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para encurtar. Em um momento chave do primeiro round, o brasileiro conectou bons golpes, levou a luta para o solo e controlou as ações com ground and pound, garantindo vantagem. No segundo assalto, o cenário se manteve, mas com mais equilíbrio. Borrachinha seguiu apostando na movimentação e nos chutes, enquanto o adversário passou a encontrar mais espaço nas trocas. O desgaste começou a aparecer, e o russo conseguiu bons momentos, inclusive com uma queda no fim do round, mas sem conseguir definir. A definição veio no terceiro round. Logo no início, Borrachinha conectou um chute alto que fez Murzakanov sentir. Mais agressivo, o brasileiro passou a encurtar a distância, aumentou o volume de golpes e encontrou o momento certo para acelerar. Após uma sequência na cabeça, deixou o rival sem condições de continuar, obrigando a interrupção do árbitro e confirmando a vitória por nocaute. RESULTADOS DO UFC 327 Paulo Borrachinha nocauteou Azamat Murzakanov no terceiro round; Josh Hokit venceu Curtis Blaydes por decisão unânime; Dominick Reyes venceu Johnny Walker por decisão dividida; Cub Swanson nocauteou Nate Landwehr no primeiro round; Aaron Pico venceu Patrício Pitbull por decisão unânime; Kevin Holland venceu Randy Brown por decisão unânime; Mateusz Gamrot finalizou Esteban Ribovics no segundo round; Tatiana Suarez finalizou Lupita Godinez no segundo round; Chris Padilla e MarQuel Mederos empataram; Vicente Luque finalizou Kelvin Gastelum no primeiro round; Charles Radtke venceu Francisco Prado por decisão unânime. 