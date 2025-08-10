Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição Iury Costa 10.08.25 9h00 Na ida, a Águia foi goleada por 4 a 1. (William Pereira/Ascom Tuna) A Tuna Luso Brasileira entra em campo neste domingo (10), às 15h, no Estádio do Souza, diante do Maranhão Atlético, precisando de um resultado inédito para seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. Após ser derrotada por 4 a 1 no jogo de ida da segunda fase, em São Luís, a equipe paraense precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir vaga direta nas oitavas de final. Caso conquiste triunfo por três gols, a decisão será nos pênaltis. O técnico Ignácio afirmou que a estratégia para o confronto foi definida com base na análise do adversário e reforçou a importância da preparação mental do elenco. “Tudo é avaliado e analisado pela nossa comissão técnica para montarmos a melhor equipe possível, alinhada ao que precisamos fazer para obter o resultado. Nossa estratégia se baseia em trabalho, ciência e, acima de tudo, em uma semana de forte preparação mental para estarmos prontos para tudo que possa acontecer”, declarou. O histórico recente no Souza é um dos trunfos da Águia Guerreira: o time tem 100% de aproveitamento em casa nesta Série D. No entanto, um levantamento do ge aponta que, em 45 jogos na história da competição, a Tuna nunca venceu por quatro gols de diferença, placar necessário para avançar sem pênaltis. VEJA MAIS Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D Tuna Luso precisa de resultado inédito em 2025 para avançar à próxima fase da Série D Time paraense precisa aplicar uma goleada de mais de três gols de diferença para sonhar com classificação Após liderar o grupo na fase classificatória, a equipe volta a enfrentar dificuldades em mata-matas, cenário que se repete nas últimas temporadas. Em 2024, mesmo com vitórias expressivas, como o 4 a 2 sobre o Trem-AP, o time sofreu gols em partidas com alto desempenho ofensivo, fator que pode ser decisivo no duelo de domingo. A partida entre Tuna Luso e Maranhão Atlético será disputada na tarde deste domingo (10), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém. O time classificado nessa série encara Lagarto-SE ou Central-PE nas oitavas de final da Série D. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tuna luso série d esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00