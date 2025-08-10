Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história

A Tuna Luso Brasileira entra em campo neste domingo (10), às 15h, no Estádio do Souza, diante do Maranhão Atlético, precisando de um resultado inédito para seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. Após ser derrotada por 4 a 1 no jogo de ida da segunda fase, em São Luís, a equipe paraense precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir vaga direta nas oitavas de final. Caso conquiste triunfo por três gols, a decisão será nos pênaltis.

O técnico Ignácio afirmou que a estratégia para o confronto foi definida com base na análise do adversário e reforçou a importância da preparação mental do elenco. “Tudo é avaliado e analisado pela nossa comissão técnica para montarmos a melhor equipe possível, alinhada ao que precisamos fazer para obter o resultado. Nossa estratégia se baseia em trabalho, ciência e, acima de tudo, em uma semana de forte preparação mental para estarmos prontos para tudo que possa acontecer”, declarou.

O histórico recente no Souza é um dos trunfos da Águia Guerreira: o time tem 100% de aproveitamento em casa nesta Série D. No entanto, um levantamento do ge aponta que, em 45 jogos na história da competição, a Tuna nunca venceu por quatro gols de diferença, placar necessário para avançar sem pênaltis.

Após liderar o grupo na fase classificatória, a equipe volta a enfrentar dificuldades em mata-matas, cenário que se repete nas últimas temporadas. Em 2024, mesmo com vitórias expressivas, como o 4 a 2 sobre o Trem-AP, o time sofreu gols em partidas com alto desempenho ofensivo, fator que pode ser decisivo no duelo de domingo.

A partida entre Tuna Luso e Maranhão Atlético será disputada na tarde deste domingo (10), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém. O time classificado nessa série encara Lagarto-SE ou Central-PE nas oitavas de final da Série D.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)