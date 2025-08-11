Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude

As categorias sub-10 e sub-18 do Clube do Remo conquistaram, neste domingo (10), os títulos da Copa da Juventude. As partidas decisivas foram disputadas na Arena Águia, em Ananindeua.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No sub-10, o adversário foi o CDMI, que abriu o placar na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Remo conseguiu a virada com gols de Davizinho, Kaiky e Iran, fechando a partida em 3 a 1. O técnico Mário Júnior foi eleito o melhor da competição na categoria, e o atacante Gabriel Benassuly recebeu o prêmio de craque da final.

Na final do sub-18, o Remo venceu o Força Jovem, de Curuçá, por 2 a 0, com gols de Andrey e Ezequiel. O time encerrou a campanha com 100% de aproveitamento. Allyson Costa foi escolhido como melhor treinador da categoria, e Mateus recebeu o prêmio de melhor goleiro do torneio.

VEJA MAIS

Copa da Juventude

A Copa da Juventude é um torneio regional que reúne atletas das categorias de base, com foco na formação e na captação de talentos no Estado. A competição reúne cerca de 16 a 20 equipes nas modalidades Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-18.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)