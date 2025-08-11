Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua Iury Costa 11.08.25 18h06 Equipe Sub-10 do Remo. (Foto: Ascom Clube do Remo) As categorias sub-10 e sub-18 do Clube do Remo conquistaram, neste domingo (10), os títulos da Copa da Juventude. As partidas decisivas foram disputadas na Arena Águia, em Ananindeua. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No sub-10, o adversário foi o CDMI, que abriu o placar na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Remo conseguiu a virada com gols de Davizinho, Kaiky e Iran, fechando a partida em 3 a 1. O técnico Mário Júnior foi eleito o melhor da competição na categoria, e o atacante Gabriel Benassuly recebeu o prêmio de craque da final. Na final do sub-18, o Remo venceu o Força Jovem, de Curuçá, por 2 a 0, com gols de Andrey e Ezequiel. O time encerrou a campanha com 100% de aproveitamento. Allyson Costa foi escolhido como melhor treinador da categoria, e Mateus recebeu o prêmio de melhor goleiro do torneio. VEJA MAIS Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita Copa da Juventude A Copa da Juventude é um torneio regional que reúne atletas das categorias de base, com foco na formação e na captação de talentos no Estado. A competição reúne cerca de 16 a 20 equipes nas modalidades Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-18. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo esportes copa da juventude COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 ABRIU OS CAMINHOS? Marrony encerra jejum de 891 dias e recupera confiança no Remo O último registro dele balançando as redes havia sido em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 5 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca daquela temporada 11.08.25 15h49 Futebol Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita 11.08.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40